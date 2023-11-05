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【名人訪問】梁卓偉上姚珏港台節目大談教育經　兩人共譜貝多芬名曲

社會 16:21 2023/11/05

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姚珏及梁卓偉於節目中大談醫療、教育以及音樂。(港台提供)

國際著名小提琴演奏家姚珏擔任主持的港台的音樂訪談節目《姚揚樂韻》，早前訪問前香港大學醫學院院長梁卓偉，兩人大談醫學治療及與音樂的共通之處，以及如何透過音樂培育孩童的成長，有關訪問明晚8時於港台電視 31 播放。

《姚揚樂韻》每集邀請一位名人好友暢談他們因音樂藝術而相識的故事，分享生命中不同的重要經歷。另外，每位嘉賓將會發揮才華，與姚珏的小提琴演奏進行藝術交流，為觀眾送上別具一格的音樂藝術作品。

明晚（6日）播映的節目嘉賓為前香港大學醫學院院長梁卓偉。姚珏提到梁卓偉除了是一位出色的醫生，亦是一位鋼琴高手及指揮家。他在節目中分享中西醫學治療與中西文化交流的相似點：「如作為醫生，希望可以藥到病除，用不同的手法讓病徵舒緩及消除病源。無論是中式或西式的醫學手法，只要能夠達到這個目標，就是適當的方法；中外藝術文化交流亦相同，如中樂五聲音階樂譜對應西樂，鋼琴黑鍵的音調與中樂樂韻很相似，大家都有共通之處。」

另外，姚珏及梁卓偉一向致力教育工作，他們討論到音樂如何培育孩童的成長。姚珏認為音樂的能量可以點亮孩子的心靈，他們可以通過學習音樂來培養良好的處事態度。梁卓偉對此亦深感認同，表示孩子學習音樂除了可以認識美學，亦給予他們正向思維，例如自律練琴，又或是與他人合奏時，培養出合群的性格。二人因抱持相同的教育理念，而決定一起合奏貝多芬「春天」一曲，喻意年青人播下充滿生機的種子。

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責任編輯：陳展棋 

家庭教育 文娛藝術 音樂 醫生 梁卓偉

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