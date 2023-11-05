新手爸媽丨朱慧敏一家三口回家　Queenie讚醫生老公是神隊友

04年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）與醫生老公近日榮升父母，一起迎接愛女來臨，十分快樂！

朱慧敏於IG分享影片，她大讚老公是神隊友，幫到手！

娛圈喜事丨42歲朱慧敏誕女形容如天使降臨 分享溫馨時刻：願妳一生健康平安

一家三口回家

影片中，兩夫妻合作為BB穿衣服，一家三口齊齊回家。

醫生老公記得帶BB手套仔，不怕BB會抓傷自，此舉獲朱慧敏大讚！

她說：

連日來收到許多媒體、觀眾朋友和粉絲的祝福。每一個留言我都有認真閱讀，亦深深地感受到大家的濃濃愛意，感謝大家對我們一家的厚愛。

最近幾日，作為新手父母，我一直都在忙著照顧寶寶，餵奶、換尿片，哄她睡覺……是人生的一次全新體驗，歡樂滿滿，我亦樂此不疲，哈哈！我的小天使給我們帶來很多新的人生樂趣，幾日下來都是讓人快樂得合不攏嘴。