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新手爸媽丨朱慧敏一家三口回家　Queenie讚醫生老公是神隊友

娛樂 17:34 2023/11/05

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

朱慧敏（Queenie）讚老公是神隊友。

04年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）與醫生老公近日榮升父母，一起迎接愛女來臨，十分快樂！

朱慧敏於IG分享影片，她大讚老公是神隊友，幫到手！

娛圈喜事丨42歲朱慧敏誕女形容如天使降臨　分享溫馨時刻：願妳一生健康平安

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一家三口回家

影片中，兩夫妻合作為BB穿衣服，一家三口齊齊回家。

醫生老公記得帶BB手套仔，不怕BB會抓傷自，此舉獲朱慧敏大讚！

她說：

連日來收到許多媒體、觀眾朋友和粉絲的祝福。每一個留言我都有認真閱讀，亦深深地感受到大家的濃濃愛意，感謝大家對我們一家的厚愛。

最近幾日，作為新手父母，我一直都在忙著照顧寶寶，餵奶、換尿片，哄她睡覺……是人生的一次全新體驗，歡樂滿滿，我亦樂此不疲，哈哈！我的小天使給我們帶來很多新的人生樂趣，幾日下來都是讓人快樂得合不攏嘴。

【新手爸媽】42歲朱慧敏懷孕9個月隨時生得　產檢驚見BB似爸爸+遺傳媽媽長腿

（IG圖片）

預告繼續開直播

她續說：

待我再多休息幾日，熟悉如何照顧好剛出生的寶寶，安排好身邊的事情，我會繼續開啟直播與大家見面，期待有機會能與大家分享更多。

在此，衷心祝福大家身體健康、吉祥如意、笑口常開，一路幸福到永久 ♥️

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撰文 : TOPick柴犬出動

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朱慧敏 娛樂人物職業 香港小姐 演員 娛樂機構 娛樂行業