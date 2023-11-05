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衰老危機｜34歲後突然老得很快？　研究揭6個年齡斷崖式衰老

保健美顏 16:46 2023/11/05

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34歲後突然老得很快？研究揭6個年齡斷崖式衰老。

衰老是人生必經歷程，但某些年齡原來是臨界點，一旦到某特定歲數，就可能會出現「斷崖式衰老」。

台灣胸腔重症科醫師黃軒，日前在Facebook分享一篇題為《人在某個年紀後，你會忽發現自己，「老很快」？》的文章，提到人生有一個臨界點，超過了這點，大腦就會像掉下懸崖一樣急劇衰老， 崩塌式退化， 甚至影響壽命。

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70歲

首先是英國劍橋大學領銜的研究團隊在2022年《Nature》發表題為“Clonal dynamics of haematopoiesis across the human lifespan”的研究，旨在探索人為什麼會在「70歲」這個時間點斷崖式衰老，而斷崖式衰老與血漿蛋白的關係，可追溯到造血幹細胞。到了70歲後，大量毒素垃圾增加到臨閥關卡，仍未得到解決，大量身體細胞就會跟著死亡。

54歲、72 歲

黃軒引述一項發表在《自然》子刊的研究，指出大腦在中年和老年時，會出現兩個老化轉變臨界點，分別是54歲和72歲。

該研究發現，大腦在某個基因（Vimar/RAP1GDS1）的過度表達下，會產生一種「SASP蛋白物質」。並約在54歲開始，出現粒線體碎裂、細胞內的鈣超載、能量代謝下降，這些情況持累積到72歲左右，就會導致大腦老化加速、認知功能減退，壽命縮短。

34歲、60歲、78歲

而一項2019年發表在《自然醫學》雜誌上的研究，分析了4,263名年齡介18至95歲的受試者的2,925種血漿蛋白質，發現它們與年齡增長呈現「非線性變化 」：而在34歲的突然衰老，在「顏值」上體現得最明顯，科學研究認為是因為「膠原蛋白」大幅減少有關。 此時臉部肌肉開始塌陷、皮膚開始鬆弛，失去年輕時的飽滿、彈性和光澤。

而在60歲和78歲的崩塌式衰老，不僅呈現在皮膚表面上，更是在「健康」衰老上表現得最明顯。研究人員認為，主要是與疾病相關的蛋白波動，與阿茲海默病（AD）、心血管疾病（CVD）等衰老疾病相關的垃圾蛋白明顯增加，阻止神經傳導物質，導致了嚴重的內臓器官快速衰老。

而要延緩衰老進程，黃軒提出6大重點如下：

  • 控制血糖、血脂、血壓，戒煙。
  • 堅持運動，每天進行30分鐘以上中度有氧運動，每周5到7天。
  • 終身學習，持續學習活動有助維持心智活躍，減緩智力退化。
  • 參與社交。
  • 飲食健康，以植物性食物為基礎，多吃堅果、豆類。
  • 定期進行體檢，提早發現衰老對器官的影響。

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責任編輯：羅嘉欣

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