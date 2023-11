衰老危機｜34歲後突然老得很快？　研究揭6個年齡斷崖式衰老

▲ 34歲後突然老得很快?研究揭6個年齡斷崖式衰老。

衰老是人生必經歷程,但某些年齡原來是臨界點,一旦到某特定歲數,就可能會出現「斷崖式衰老」。

台灣胸腔重症科醫師黃軒,日前在Facebook分享一篇題為《人在某個年紀後,你會忽發現自己,「老很快」?》的文章,提到人生有一個臨界點,超過了這點,大腦就會像掉下懸崖一樣急劇衰老, 崩塌式退化, 甚至影響壽命。

70歲

首先是英國劍橋大學領銜的研究團隊在2022年《Nature》發表題為“Clonal dynamics of haematopoiesis across the human lifespan”的研究,旨在探索人為什麼會在「70歲」這個時間點斷崖式衰老,而斷崖式衰老與血漿蛋白的關係,可追溯到造血幹細胞。到了70歲後,大量毒素垃圾增加到臨閥關卡,仍未得到解決,大量身體細胞就會跟著死亡。

54歲、72 歲

黃軒引述一項發表在《自然》子刊的研究,指出大腦在中年和老年時,會出現兩個老化轉變臨界點,分別是54歲和72歲。

該研究發現,大腦在某個基因(Vimar/RAP1GDS1)的過度表達下,會產生一種「SASP蛋白物質」。並約在54歲開始,出現粒線體碎裂、細胞內的鈣超載、能量代謝下降,這些情況持累積到72歲左右,就會導致大腦老化加速、認知功能減退,壽命縮短。

34歲、60歲、78歲

而一項2019年發表在《自然醫學》雜誌上的研究,分析了4,263名年齡介18至95歲的受試者的2,925種血漿蛋白質,發現它們與年齡增長呈現「非線性變化 」:而在34歲的突然衰老,在「顏值」上體現得最明顯,科學研究認為是因為「膠原蛋白」大幅減少有關。 此時臉部肌肉開始塌陷、皮膚開始鬆弛,失去年輕時的飽滿、彈性和光澤。

而在60歲和78歲的崩塌式衰老,不僅呈現在皮膚表面上,更是在「健康」衰老上表現得最明顯。研究人員認為,主要是與疾病相關的蛋白波動,與阿茲海默病(AD)、心血管疾病(CVD)等衰老疾病相關的垃圾蛋白明顯增加,阻止神經傳導物質,導致了嚴重的內臓器官快速衰老。

而要延緩衰老進程,黃軒提出6大重點如下:

控制血糖、血脂、血壓,戒煙。

堅持運動,每天進行30分鐘以上中度有氧運動,每周5到7天。

終身學習,持續學習活動有助維持心智活躍,減緩智力退化。

參與社交。

飲食健康,以植物性食物為基礎,多吃堅果、豆類。

定期進行體檢,提早發現衰老對器官的影響。

