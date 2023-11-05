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【美國制裁】鄧炳強︰美國政客恐嚇本港獨立司法權　做法有如黑社會

政治 16:50 2023/11/05

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保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

美國有議員提出制裁更多香港官員和法官，保安局局長鄧炳強表示，有美國政客為自身利益，恐嚇香港獨立司法權，行為「有如黑社會」，是不道德、不道義的行為，強調本港不會受影響，會繼續捍衛自由和司法獨立。

鄧炳強今日在電台節目批評，外國的政客可能為他們的利益，或想保障他們在香港的「走狗」，認為香港每一個人都應該就美國政客的恐嚇行為發聲，不能被一些「黑社會行為」得逞，相信法官及法律界人員會繼續堅守信念。他指，香港擁有司法獨立，按法例檢控違法人士是天經地義。

23條立法必須針對間諜行為 

至於基本法23條立法，鄧炳強強調立法必須能夠應對過往、現今和未來的挑戰。又指經過2019年黑暴，大家很清楚有很多間諜活動，在港發生，因此必須防範間諜活動。他強調，立法將會有廣泛性諮詢，讓市民表達意見。

被問到立法後，會否有追溯力及域外效力，鄧炳強回應稱，普通法一般沒有追溯力，然而國安法已經講明有域外效力，世界上一些文明地方的國家安全法例亦有域外效力，因為有很多人會在外地作出滲透及危害國家安全的行為。

至於相關案件會否有機會交由中央處理，鄧炳強指《港區國安法》下，已有列明部分特別情況會交由國家處理，包括複雜或面對重大風險的案件，但相信相關案件會非常少，亦不希望有關情況出現。 

另外，政府已提出就關鍵基礎設施網絡安全立法，鄧炳強指，將會包括水、電、金融、通訊和銀行服務等設施，令網絡安全演練、風險評估、應變措施和通報機制規範化。

國安公署強烈譴責美議員恐嚇　指霸凌式制裁是廢紙一張

駐港國家安全公署強烈譴責和堅決反對美國國會議員，提出制裁香港法官官員的法案，批評美方「霸凌式的制裁再多再濫都將是廢紙一張。」發言人強調，國安公署高度警惕外部勢力干涉香港事務、破壞特區法治的企圖，將深入推進香港國安法實施，採取一切必要手段和措施，有效防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為和活動。

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責任編輯：趙居逸

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