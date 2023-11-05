  • 27°C
香港時間 : 20231105日 (週日) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

諱疾忌醫｜25歲女臀部爆血半年　醫生感嘆：屬第4級痔瘡

都市病 17:21 2023/11/05

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

25歲女臀部爆血半年，醫生感嘆屬第4級痔瘡。

諱疾忌醫，後果可以很嚴重。台灣有醫生近日接受當地媒體訪問，分享一名25歲女病人案例，指該名病人臀部出現血流不止的情形長達半年，但因太害羞而未求醫。病人的媽媽不時會燉人蔘補品給女兒補身，未料她的身體卻越補越差，直至一次她接受體檢時，才發現痔瘡已達4級，並「已掉在外面」。

最新影片：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】梁榮武湊孫感受大自然威力　第一代天氣先生：人不能勝天

據台灣媒體ETtoday訪問大腸直腸科醫師陳威智分享一宗病例，指一名女病人在母親陪同下前來求醫。醫生發現女病人患有嚴重痔瘡，血紅素降至8以下，屬4級內痔並已掉出肛門外，因不斷摩擦而令臀部血流不止，再加上其母經常給她人蔘活血，令她的症狀更為加劇。

陳威智指，女病人最後接受微創手術切除痔瘡，術後再無流血情形。陳威智表示，許多病人因難為情，常把痔瘡由1級拖到第4級才求診，但其實肛門有出血等症狀就應快求醫，而如果出現嚴重疼痛、明顯出血、同時有多個痔瘡、外痔、血栓痔及第4級痔瘡，就可以考慮進行手術。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 痔瘡 血栓 手術 醫生 台灣