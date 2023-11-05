諱疾忌醫｜25歲女臀部爆血半年　醫生感嘆：屬第4級痔瘡

▲ 25歲女臀部爆血半年，醫生感嘆屬第4級痔瘡。

諱疾忌醫，後果可以很嚴重。台灣有醫生近日接受當地媒體訪問，分享一名25歲女病人案例，指該名病人臀部出現血流不止的情形長達半年，但因太害羞而未求醫。病人的媽媽不時會燉人蔘補品給女兒補身，未料她的身體卻越補越差，直至一次她接受體檢時，才發現痔瘡已達4級，並「已掉在外面」。

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據台灣媒體ETtoday訪問大腸直腸科醫師陳威智分享一宗病例，指一名女病人在母親陪同下前來求醫。醫生發現女病人患有嚴重痔瘡，血紅素降至8以下，屬4級內痔並已掉出肛門外，因不斷摩擦而令臀部血流不止，再加上其母經常給她人蔘活血，令她的症狀更為加劇。

陳威智指，女病人最後接受微創手術切除痔瘡，術後再無流血情形。陳威智表示，許多病人因難為情，常把痔瘡由1級拖到第4級才求診，但其實肛門有出血等症狀就應快求醫，而如果出現嚴重疼痛、明顯出血、同時有多個痔瘡、外痔、血栓痔及第4級痔瘡，就可以考慮進行手術。

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責任編輯：羅嘉欣