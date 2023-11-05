【公務員】楊何蓓茵︰「政治中立」不表示毋須支持政府　《公務員守則》將有全面表述

▲ 公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，明年公布的《公務員守則》將清晰表述「政治中立」原則，支持政府及行政長官是最基本的責任。她又指，即使政府面對財赤，看不到會影響公務員薪酬。

更新版的《公務員守則》計劃延遲至明年首季公布草擬稿，楊何蓓茵在電視節目表示，公務員自身可能有政見，但「政治中立」的意思是不可讓工作受政見影響，對不同政見人士提供服務時作出解說、分配資源時要公平公正，「這並不表示毋須支持政府，支持政府、支持行政長官是最基本的責任」，屆時將會清晰地表述出來。

全年公務員辭職數字料回落

對於公務員學位職系招聘申請數字按年上升近四成，楊何蓓茵形容有改善，而今年首四個月有約1000名公務員辭職，按比例推算全年辭職數字將會回落。

被問到政府財赤會否影響公務員薪酬，她指公務員待遇受多項因素影響，薪酬水平要在合理標準，「待遇要有足夠能力吸引我們要求水平的人士加入，否則最後影響整個社會、影響一眾納稅人，假如吸引不到足夠的人加入或不夠好的人加入，所以薪酬水平要在合理標準。」

楊何蓓茵又指，希望首批參與大灣區交流計劃的公務員下月出發，會有雙位數字來自不同職系公務員，到深圳沉浸式工作三個月，期望公務員更了解大灣區發展和社會狀況。

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責任編輯：趙居逸