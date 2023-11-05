兒童近視︱梁芷珮10歲細女患近視學戴夜間矯視Con　把握12歲前控制黃金期

電子產品普及，無論上課還是娛樂都會用到，特別兒童從小已經機不離手。衞生署發現近年低年級小學生視力下降，2022/23學年需配戴眼鏡的小一學生比率升至15%。星媽梁芷珮育有3名子女，其中10歲細女Kasey就患上近視，平時需要戴眼鏡，不過戴眼鏡始終不方便，所以梁芷珮就帶女兒去視光師配夜間矯視眼鏡，媽媽更全程拍片做紀錄，放上網跟網民分享。

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據學生健康服務中心周年健康檢查數據顯示，需配戴眼鏡的小一學生，由 2015/16學年至 2019/20學年維持在11%，但於2020/21學年上升至15%，並維持至2022/23學年。數據所見，學生患近視有上升的趨勢，而今次梁芷珮帶女兒去配的夜間矯視眼鏡，無需做手術便可矯正角膜形狀。

梁芷珮發文稱：

阿妹隻眼珠好鬼大，今日學識戴ok lens喇！之後日頭都唔使戴眼鏡了！

影片所見，視光師從旁指導Kasey配戴方法，Kasey亦都非常認真學習。

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註冊眼科視光師（第Ⅰ部分）李芍穎曾接受TOPick記者訪問，她指近視控制方法也要看準時機，一般在12、13歲後近視加深速度放慢，控制效果也不及黃金期明顯。

兒童戴隱形眼鏡優缺點

如小朋友日常需游泳或做運動，會覺得戴眼鏡不方便，可選擇隱形眼鏡來控制近視，當中有兩大類：角膜矯形鏡（OK鏡）及軟性隱形眼鏡，前者屬硬性高透氧隱形眼鏡，小朋友晚上睡覺時佩戴，藉改變角膜形狀，並以光學方法控制眼軸加長速度。

好處是歷史悠久，控制近視成效高達60%，度數不是太深者，日間能暫時矯正近視度數，大部分人連眼鏡也毋須戴。缺點是隱形眼鏡涉及藥水清洗及護理鏡片，小朋友或需家長從旁協助。

軟性隱形眼鏡為日間配戴，同樣以光學離焦方式控制近視度數。屬每日即棄形，降低感染風險，適用於散光不超過100度、6歲或以上能處理隱形眼鏡的兒童。

另外還有近視控制鏡片(即是戴眼鏡)、另外阿托品（Atropine）近視控制，低濃度的阿托品眼藥水有助減緩近視加深達60%至70%，雖大部分兒童不會感到不適，但眼藥水沒有矯視功能，小朋友仍須佩戴眼鏡以矯正視力。

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責任編輯：王明芳