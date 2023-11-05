護齒須知｜飲咖啡易令牙齒染色？　牙醫分享4種飲品常喝可致牙黃

▲ 牙醫分享4種飲品常喝可致牙黃。

牙齒潔白，自信心也會增加。台灣牙醫盧滄洲近日在Facebook分享，4種日常常見飲品，容易令牙齒變黃或染色，愛護牙齒美觀的人士可留意一下。

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盧滄洲分享，只要有顏色的飲品，除了會沾染衣物，也可能導致牙齒染色。因此如果有飲料同時有顏色與酸的成份，色素就會更易黏附在受損的牙齒表面上。以下是4種飲品：

1. 咖啡

咖啡本身含有較重的色素和雜質，因此飲用後容易令牙齒出現污垢或染色。

2. 茶

茶不僅含有酸性物質，還含有丹寧酸，這些物質會使污漬容易附在牙齒上。飲茶不會立即使牙齒染色，但是飲茶頻率越高，染色機率也越高。

3. 紅酒

飲紅酒會令牙齒染色；而儘管白酒顏色較淡，但同樣對牙齒不利，因白酒與紅酒一樣也含有單寧酸與其他酸性物質，這些物質會令色素更易黏附在牙齒上。

4. 碳酸飲品

碳酸飲品含有酸性物質和色素，更容易令牙齒染色。而無論飲品色澤深淺或是否含糖，過度引用都可對牙齒有害。

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責任編輯：羅嘉欣