【醫療設備事故】氣腹機於美國涉1死10重傷意外　醫管局142部同類儀器停用手術需改期

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美國食物及藥物管理局(FDA10月31日)公布，要求醫療設備商奧林巴斯停用一款於腹腔鏡或內窺鏡手術期間使用的氣腹機，涉及1死10傷的意外。

衞生署今日（5日）表示，已接獲奧林巴斯香港中國有限公司就其一款產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」所發出的安全矯正行動通知。奧林巴斯得知有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症。衞生署正密切監察情況。

署方表示，主要供醫生使用，於腹腔鏡或內窺鏡手術期間以二氧化碳氣體對腹腔或大腸進行充氣。過度充氣可能導致併發症，包括空氣栓塞、心律不整、氣胸甚至死亡。

根據奧林巴斯香港提供的資料，約有200部相關儀器供應予公立醫院、私家醫院及一間日間醫療中心。奧林巴斯已透過安全矯正行動通知知會相關用家，指出有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症，並附帶修正使用說明，以期減低出現相關併發症的風險。署方得知供應商已於昨日（4日）完成通知所有受影響機構。

醫管局發言人表示，接獲衞生署通知氣腹機可能出現風險，發出安全矯正行動通知。醫管局經評估後決定，為謹慎起見，公立醫院即時停用142部該型號氣腹機。為集中資源維持緊急手術服務，預計未來一星期有約30宗已預約於屯門醫院、博愛醫院及明愛醫院的非緊急手術需要改期。

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記者：陳展棋