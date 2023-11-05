冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡

▲ 該名男童最後因為父母不肯給他輸血而失救亡。

有台灣醫生在節目中分享病例，指一名3歲男童在家與哥哥玩耍時，不小心跌倒令背部撞到椅腳角邊，肚子的劇痛令他一直大哭至昏倒，男童母親將兒子送到醫院，醫生檢查後指需緊急輸血進行手術，但男童父母竟因為一個原因，拒絕讓兒子接受輸血，最終令兒子失血身亡。

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台灣家庭醫學科醫生陳柏臣在當地節目《震震有詞》分享上述病例，當時男童出現嚴重內出血「肚子鼓很大，脾臟破了」，需要進行緊急手術。術前麻醉科醫生建議需先為男童輸血，待身體情況穩定後再接受麻醉會更安全，手術風險亦會較低。

不過，男童父母竟以宗教信仰為由拒絕，如果讓兒子接受輸血，恐被逐出他們所信仰的教派。陳柏臣醫生指，本來可以救回男童一命，但家屬不肯簽同意書，即使社交介入亦無果，他們竟「寧願讓孩子走掉，也堅持不願意輸血」。

陳醫生續指當時甚至有懷孕的護士氣得跑到休息室大罵髒話。

男童只需接受簡單治理就可獲救，但我們只能眼睜睜看著這個生命慢慢流逝。

對於這宗病例，台灣當地律師劉韋廷表示，在法律上涉事父母恐有刑事責任，而醫護人員因為沒有同意書，因此不會有法律責任。他指出，父母親本身有教養子女的義務，不能夠因為一些超自然理由，來主張寧可讓孩子死亡，也不願搶救他，這當中可能牽扯到遺棄的問題。

對於涉事父母的做法，不少網民表示：「如果有父母不願意救自己的孩子，應該立刻報警」、「邪教真的很可怕」、「可憐的孩子」、「一定報警或直接上法院告那3歲小孩的父母」。

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責任編輯:王明芳