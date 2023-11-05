宅男女神丨林明禎Juliana兩大女神同場　湯怡慰問舊愛洪卓立【多圖】

▲ 大馬女神林明禎與林詩枝齊出席活動。

今日（11月5日）在沙田馬場舉行一年一度的賽馬盛事「莎莎婦女銀袋日」，逾百名人及明星盛裝出席，當中「大馬女神」林明禎以形象大使身份出席活動，其嬌艷造型閃亮全場，展現時尚美態及自信迷人的風姿。

而且，林明禎更家姐林詩枝及弟弟齊現身，而兩姊妹更齊騷白滑小蠻腰，豔壓全場。

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▲ （左起）林詩枝、林明禎及弟弟齊現身馬場。

大馬女神分享扮靚心得

首度參與這項年度盛事的明禎興奮地指出：「今次是第一次參加莎莎婦女銀袋日，更有機會成為形象大使，真的感到十分開心和榮幸。這是我第一次在馬場見到這麼多悉心打扮的來賓，而且大家都戴上時尚華麗的帽飾出席，我覺得非常特別。而自己今日都好高興可以盛裝參與，展示美麗自信一面，與大家一起見證這年度矚目盛事。」

林明禎亦於活動上與一眾嘉賓大方分享時尚穿搭及美容心得：「知道今年主題是『賽出時尚』，將美麗與藝術結合，所以今天以粉紅造型現身，希望可以帶出一個高貴、時尚又優雅的感覺。」明禎更介紹其配戴的帽飾由英國著名帽飾設計師Odette設計，與其造型十分相配，她十分喜歡。

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明禎弟弟無意入行

明禎進一步分享扮靚貼士：「自己覺得舒服自在的時候，就是最有自信的時候，而有自信的人就最能展現出自己最美一面。所以我平時出門配搭都會選簡約自然風格為主。但在護膚方面，我就會非常嚴謹，絕對不讓自己偷懶，一定要做足每個護膚程序，配合絕美妝容及噴上優雅香水，就可以展現最完美一面！」

至於她的弟弟長得高大，可是明禎表示弟弟沒興趣入娛圈。

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王怡然繼續封口

另外，應屆香港小姐冠軍莊子璇（Hilary）、亞軍王怡然（Lynn）及超具人氣宅男女神的郭珮文（Juliana）同以盛裝參與這個年度美麗盛事。可是，當中受父母錢債風波影響的王怡然，繼續封口，只肯拍照不接受訪問。

而Hilary、Juliana都騷出「事業線」，而二人都表示在車上大家也有與Lynn朋友般傾閒偈，沒有特別刻意安慰對方。

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湯怡慰問舊愛

另外，湯怡也有出席今日活動，直言從報道得知舊愛洪卓立與劉沛蘅（Hillary）分手，同時表示為二人可惜同時透露有傳訊息慰問洪卓立，而對方回覆多謝關心。

今年參與活動的娛圈中人及名媛還包括：楊受成、胡楓、陳百祥夫婦、劉倩婷、李幸倪（Gin Lee）、鄧小巧、陳家樂、何艷娟、何天兒及伍富橋夫婦等。

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