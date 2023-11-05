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無窮之路III-無垠之疆丨陳貝兒第一身角度呈現壯麗畫面　Janis連續兩年台慶榮獲「最佳女主持」

娛樂 19:04 2023/11/05

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陳貝兒（Janis）擔任TVB節目《無窮之路III-無垠之疆》主持。

由陳貝兒（Janis）主持、一連十集的TVB節目《無窮之路III-無垠之疆》將於11月9日起逢周四、五晚十點半播映，而《無垠之疆》的製作特輯則會於本周三（8日）晚十點半翡翠台播映。

《無窮之路》系列深受觀眾歡迎，第一及第二季均在內地豆瓣獲得超過9分超高評分，入選了國家廣電總局頒發的2021年度優秀海外傳播作品、連續兩年獲「紐約電視電影節」及「亞洲影藝創意大獎」頒發「最佳節目敘述組別銅獎」、「環境及生態紀錄片組別優異獎」、「最佳時事節目/系列」及「最佳紀錄片系列」。

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陳貝兒連續兩年台慶獲獎

節目系列主持陳貝兒亦曾當選「感動中國2021年度人物」，以及憑節目連續兩年於《萬千星輝頒獎典禮》榮獲「最佳女主持」。

2023年《無窮之路》系列台前幕後原班人馬，再度以堅毅不屈的意志力及無堅不摧的求真精神，聚焦神秘又美麗的「西域」新疆，及有「世界屋脊」之稱的西藏進行深度探訪。

攝製隊花了兩個月時間，進行了一場超過14,000公里的自駕探險旅程。

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第一身角度呈現壯麗畫面

陳貝兒特意為此考獲內地駕照，與攝製隊穿越全國第一大沙漠，到訪中國最西部接壤阿富汗邊境的塔縣，再徒步走入西藏墨脫原始森林等，以第一身角度為觀眾呈現過往極少出現於香港電視節目的壯麗畫面，並講解箇中的歷史及文化。

陳貝兒又會與維吾爾族、藏族、回族、漢族等不同少數民族互動，全方位了解各民族真實生活面貌之餘，並感受各處特有的人情味。

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一日經歷四季

談到當地景色及天氣，陳貝兒感嘆風景壯麗「足以睇一眼記一世」：「每揸幾十公里已經係唔同嘅景，一張一張Postcard非常之靚。」

她笑言曾試過在短短一日內經歷了四季：「其中有一日朝早喺大巴札仲係四十度，但嚟到賽里木湖就變咗十度嘅寒冬。不過嗰日好開心，因為竟然見到一條好靚嘅彩虹，成個攝製隊都好興奮咁影相留念。」

陳貝兒亦在旅途中偶遇不少來自內地各省、甚至是香港以及澳門的旅客，其中一名香港人亦直指新疆與以往變化很大：「第一次嚟係1985年，（同依家）完全係兩個世界，先進咗，但有一個問題就係太大喇。我哋每日淨係搭車最少都要六個鐘。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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