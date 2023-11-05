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【進博會】李家超：香港不但是「超級連繫人」　更是「超級增值人」

政治 19:09 2023/11/05

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李家超今日分別出席虹橋國際經濟論壇及「投資中國年」高峰會議兩項活動。(政府新聞處圖片)

行政長官李家超赴上海出席進口博覽會之行今日結束。他表示，香港不斷發展獨特的連接平台角色，為國家「引進來、走出去」，香港不但是「超級連繫人」，香港更是「超級增值人」，除了助力促成合作，更會貢獻多元的專業服務，包括法律、融資、設計等，並提供廣闊網絡和解決方案。

李家超率領特區政府代表團出席第六屆中國國際進口博覽會，他今日分別出席虹橋國際經濟論壇及「投資中國年」高峰會議兩項活動。他指，港府去年推出「高端人才通行證計劃」和優化入境計劃以來，已收到16萬宗申請，其中六萬名人才已經到達香港，超越港府定下的目標約一倍，證明香港的吸引力，更鞏固香港人才庫的實力。
 
他指，今年以來，港府已經引進30家全球重點企業，落戶香港或擴大在港業務。這些重點企業，涉及生命健康科技、人工智慧與數據科學、金融科技，以至先進製造業與新能源科技策略產業，大部分會在香港設立研發中心或區域業務總部，未來幾年將會在香港合共投資超過300億港元，提供一萬個就業機會。

李家超總結上海之行時表示，早上出席進博會的開幕式，當國務院總理李強視察中國館香港展區時，他向李強介紹香港在經濟貿易等方面發展，以及未來規劃。

他又指出，香港與上海作為國家對外開放的兩個對外窗口，合作空間越來越廣闊，今年亦是滬港合作會議機制建立20周年，他與上海市委書記陳吉寧及市長龔正會面，雙方就加強合作達成強烈共識，並同意推進下次合作盡早舉行。他亦與龔正見證兩地政府簽署5份合作協議或備忘錄，涵蓋職業及高等教育合作、科技及人才培訓、國際仲裁合作等。

陳茂波：香港會繼續加快構建綠色科技產業的生態圈

財政司司長陳茂波今日出席虹橋國際經濟論壇「金融活水聚力服務實體經濟」分論壇致辭指，香港正全力發展成為國際綠色科技和綠色金融中心，去年在香港發行的綠色和可持續債務，已超過800億美元，當中綠債佔亞洲市場三分之一。未來，香港會繼續加快構建綠色科技產業的生態圈，以及在綠色標準制定、項目認證和人才培訓等方面的工作，讓香港成為對接綠色資金和綠色項目的首選融資中心。

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責任編輯：區綽彥

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