【藏毒案】海關機場偵破2宗體內藏毒案　檢約270萬元可卡因拘1男1女

▲ 香港海關於機場偵破兩宗旅客體內藏毒案件。（政府新聞處圖片）

​海關過去兩日（3日及4日）在機場偵破兩宗涉及兩名旅客的體內藏毒案件，檢獲約2.2公斤懷疑可卡因，估計市值約270萬元。

首宗案件中，一名48歲的男旅客前日從烏干達恩德培經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關期間懷疑他體內藏有毒品，於是把他帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把他拘捕。截至今日下午4時，被捕人士已從體內排出68粒共重約1公斤的懷疑可卡因。

第二宗案件涉及一名34歲女旅客，該名女子昨日從南非約翰尼斯堡飛抵本港。海關人員替該名旅客進行清關期間懷疑她體內藏有毒品，於是把她帶到醫院檢查。經檢查後，醫生確認該名旅客體內藏有異物，海關人員隨即把她拘捕。截至今日（5日）下午4時，被捕人士已從體內排出98粒共重約1.2公斤的懷疑可卡因。

於首宗案件被捕的男子已被暫控一項販運危險藥物罪，明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。第二宗案件則仍在調查中。

海關指，隨着香港與內地和國際恢復便捷往還，訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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責任編輯：梁薾心