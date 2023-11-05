【盜竊案】灣仔搗兩盜竊集團　的士司機偷醉酒外籍乘客信用卡買貴價貨

▲ 灣仔警方展開代號「破軍」行動，成功搗破2個盜竊集團。

灣仔警方在9月底開始接獲多宗在酒吧區的盜竊案，於是展開代號「破軍」行動，成功搗破2個盜竊集團，拘捕一名的士司機及其女友，另一名非洲裔持行街紙的女子亦被捕。

警方表示，犯案的士司機會在酒吧區尋找「獵物」，當有酒醉的外籍乘客上車時，會趁機盜取他們的信用卡，然後再往店舖刷卡購買洋酒及海味等貴價貨品。調查後警方本月4日在北角區拘捕該名正用盜取信用卡購買洋酒的58歲的士司機及其女友，並在其住所檢獲洋酒及海味等証物，估計涉及11宗同類案件。

另一宗盜竊案涉及一名非洲裔女子，她會假意親近有醉意的外藉人士，趁他們到櫃員機提取現金時窺探他們的密碼，稍後再趁機盜取他們的提款卡犯案，估計她至少涉及兩宗盜竊案，警方在今日（5日）凌晨時分亦成功拘捕該名38歲非洲裔女子。

灣仔警區反三合會調查科李家豪督察表示，兩個盜竊團夥共涉及39萬元的損失，他呼籲往娛樂場所的人士要小心保管自己財物。

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記者：曾秋文