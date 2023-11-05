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【醫療設備事故】林哲玄指若氣腹機出問題十分危險　可致中風或心臟無法泵血

社會 22:13 2023/11/05

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(奧林巴斯網頁)

美國食物及藥物管理局(FDA)10月31日公布一款於腹腔鏡或內窺鏡手術期間使用的氣腹機，涉及1死10傷的意外，要求醫療設備商奧林巴斯停用。本港多間公立及私家醫院均有使用涉事氣腹機，共涉及200部，已按指示停止使用。

本身是外科醫生的醫療衛生界立法會議員林哲玄表示，人體腹部結構本身不存在大量空間，只是於肚皮的結構當中，存在少量水份。因此當需要進行手術時，就要使用氣腹機，將肚皮如「帳幕」般撐大。

他表示，儀器設有進氣及出氣管道，醫生可以預先設定輸入至病人的氣壓，一般成人約為12mmHG，若儀器不正常運作，輸入過多氣壓，情況可以非常危險，當氣壓高過靜脈壓時，血液回流受阻，會引致心臟不夠血液泵出，如血管內出現氣泡並到達腦部，就有機會出現中風。另外，氣壓改變血管，亦會令其他器官出現異常。

林哲玄指，今次衛生署及醫管局已第一時間採取行動。他預料，短時間內部分醫院的手術可能較為緊張，不過由於涉及儀器普遍，相信大部分醫院均設有其他品牌及型號的後備儀器。至於私家醫院方面，由於醫療儀器目前未有正式監管，以致無法強制要求私院停用。

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記者：陳展棋 

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