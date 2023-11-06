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【國安教育】教大年內設國家安全與法律教育中心　25/26學年推兩學分必修國安課程

社會 00:00 2023/11/06

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教大計劃年內開設「國家安全與法律教育中心」，並推出國安及法律教育課程，由內地法律學者、教大校長室項目總監顧敏康（左一）負責統籌並擔任總監。（副校長（學術）鄭美紅（左二）、校長李子健教授（右三）。（陳靜儀攝）

八大積極將國安教育納入大學課程，香港教育大學最新計劃年內開設「國家安全與法律教育中心」，並於25/26學年在必修通識課程中，推出佔2學分的「國安及法律教育」課程，由法官或資深律師教授國家憲法、基本法、國安法等，盼加強學生相關知識以達致「知法守法」；同時將新增「新六藝課程」，推廣中華文化。

教大指「國家安全與法律教育中心」將支援校內國安及法律教育課程，並由內地法律學者、教大校長室項目總監顧敏康負責統籌，他畢業於上海華東政法大學，及後赴美攻讀博士，並曾任城市大學法律學院副院長及內地湘潭大學法學部部長。

冀增學生法律知識　達知法守法

顧敏康透露，新設的「國安及法律教育」課程會由法官或資深律師負責授課，強調並非以培養法律系學生方式進行，只盼幫助學生增加法律知識及基本認知，達致「知法守法」或配合將來教師資格要求。他又表示，若學生在該課程不合格可選擇重考，若過不了考試則須重修以取得學分，並滿足畢業要求。

顧敏康亦表示，師訓生與非師訓生的課程重點會不同，前者將修讀與教師專業相關的內容，包括版權法、兒童保護條例、私隱條例等；後者則會修讀有關文化安全、生態保育及網絡安全。他更透露，目前正開發中英雙語模擬教材，及準備作為訓練的模擬試題，以便學生有系統地學習及加深認識；課程內容則有待設計，他表示有關國安法的內容，會加入本地條例，相信較容易掌握。

師訓生與非師訓生　課程重點異

對於設立國安課程，顧敏康認為，不管學生、市民及教師都應該認識「三法教育」，包括憲法、基本法及國家安全法，涉及網絡、環境、數據、食品及文化安全等不同概念。教大副校長（學術）鄭美紅亦表示，考慮到社會大眾對新一代大學畢業生的期望，因此校方從這方向設計課程，以回應社會需要，同時幫助學生對就業有更好的準備；另會邀請推行國安教育的學校、前綫教師分享經驗，令準教師或學生了解實行情況。

另外，教大亦計劃於24/25學年，引入「新六藝」跨學科通識課，以「古為今用，中外共融」為原則，推廣中華文化。鄭美紅解釋，校方每年都會檢視課程內容是否與時並進，因此在原有通識科框架下增加這6組學科，並已將舊有學科下架或「搬走」。

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記者：梁凱婷

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