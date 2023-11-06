【教師指引】教大24/25學年設兩科教師專業操守與道德相關必修　配合社會發展

▲ （左起）研究生院院長谷明月、校長李子健、國家安全與法律教育中心總監顧敏康、副校長（學術）鄭美紅。（陳靜儀攝）

為協助準教師裝備自己，教大將於24/25學年增設兩科與教師專業操守與道德相關的必修科，以便掌握應有行為及反思；並在學校實習時增設「三重認證」 ，學生須獲實習學校校長及教師面試評核並答辯。教大校長李子健稱，盼藉此培養能配合社會發展、為未來準備的教師。

為強化教師專業操守及道德要求，教大將於2024/25學年起，增設兩科、各3學分的教師專業操守與道德相關科目；準教師需於實習前後上課，掌握應有的行為及反思，以便實際應用。至於學校實習時的「三重認證」亦佔3學分，教大副校長（學術）鄭美紅相信，安排資深教師或校長與學生進行模擬面試，有助他們畢業後求職及就業。

教大校長李子健表示，不同專業有不同要求，尤其教師的道德要求高，大學盼藉此「作一定規管」或是「質素保證」，令課程能培養配合社會發展、為未來準備的教師，並在「專業自主前須準備及裝備好」。

李子健亦認為，教師對學生的影響很大，因此花五年修讀師訓課程屬「長遠投資」，亦是「慎重」及「嚴肅」的決定，期望學生並非為待遇好而加入專業，反而希望他們能視作「終生投入的發展」，做到「立德樹人，厚德日新」，不但培養道德、做好人，同時不斷反思及累積、與時並進。

另外，教大又會在25/26學年設必修「內地學習體驗」，讓準教師赴內地交流或實習，包括參觀學校教育設施及觀課等。鄭美紅透露，可提供機會供學生到港人子弟學校實習。

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記者：梁凱婷