【國際學校】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

▲ 德瑞國際學校培育多元人才，走進世界學府。

近年不少家長為子女報讀國際學校，培養語言能力外亦希望他們有獨立思考和批判能力。德瑞國際學校（German Swiss International School，下稱GSIS)作為本港頂尖學校之一，自1969年起提供幼稚園至中學一條龍教育，採用雙語教學， GSIS署任校長Grit Cichon指出，在雙語下成長的學生，能表現出更好的認知能力。

▲ GSIS署任校長Grit Cichon。

GSIS自2013年開始提供雙語課程，學生同時用德語和英語上課。德國教育主張多元發展、平等教育及社會學習，幼稚園作為德國教育體系切入點，不會做入學評估。幼稚園校長Sophie Burdel指出，本地幼稚園會按學生年齡分班上課，而GSIS則採用混齡學習，2歲8個月至5歲的孩子會一起上課，這對他們的社交和學術技能，以至自身的發展都有益處。

Burdel提到，由於大部分學生來自混合家庭背景，父母不一定以德語作母語，因此學校會舉辦活動支援德語學習，特別針對沒有德語基礎的家庭。幼稚園課堂上，會同時有操德語及英語的老師在場，Burdel舉例，在美術課上，兩位老師都會分別用自己的語言指導，當學生有需要時，可以自己選擇向其中一位老師求助。

▲ 幼稚園校長Sophie Burdel。

小學從節日活動認識德國文化

除了從幼稚園開始入讀，GSIS亦為在小學及中學才入讀該校、且沒有德語基礎的學生提供語言支援。小學方面，校方提供為期一年的「CLIPPY」德語小學課程，學生每周有 15 小時的專屬德文課堂，採用小組教學，助學生更快掌握德文，完成後會轉入恆常德語課堂。此後，學生仍可獲得兩年的語言支援，甚至按情況需要下延長支援年期。

▲ 「CLIPPY」德語小學課程，採用小組教學，助學生更快掌握德。

德語國際部小學校長Johannes Claassen指出，學校透過不同的節日活動去鼓勵學生融入校園生活，例如12月學生會參加聖誕節的準備活動，製作工藝品；又或在德國狂歡節（Fasching）時打扮成自己喜愛的角色，這都幫助他們更快適應環境。

他同時鼓勵家長選購德語影片和有聲書去支持孩子語言發展，甚至帶子女同遊德國：「如果父母對孩子的語言學習表現出興趣，對他們的語言學習有非常正面的影響。」

▲ 德語國際部小學校長Johannes Claassen。

初中德語支援家校合作

若在初中入讀GSIS，校方會提供「Fast Track」德語中學課程，課程每周至少有10小時德語堂，全年大約有 350至360 堂德語課，目標是兩年後學生可進入常規班別上課。德語國際部中學校長Udo Krebs指出，除了常規課程，父母對子女的支持也很重要，例如家長可跟子女一起在暑假報讀學校提供的德語課程，暑假過後他們可自行選擇繼續與否。

學校亦提供支援系統，學生可隨時向學習支援老師求助，家長可以透過電子郵件跟學校溝通，部分教職員懂得中文，不用擔心語言不通的問題，家長亦可考慮加入學校的家長委員會，家校合作可令學生更易融入校園生活。

▲ 德語國際部中學校長Udo Krebs。

高中課程提供實習機會

德語國際部學生在高中最後兩年（K11至K12），會修讀德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA）。Krebs指出，高中實習是德國學校文化的一部分，而GSIS選擇讓學生在K10進行為期一星期的實習，學生需要自行申請及應徵工作，希望讓學生了解校園外的生活，透過職場生活令他們對自己的未來有更明確的目標。他又說，整體來說反應正面，有學生向他反映，實習過後發現他們選的工作跟想像有出入，更讓他知道下一步的去向。

▲ DIA課程受全球大學認可。

DIA課程受全球大學認可，畢業生可選擇到世界各地大學升學，有意赴德國升學的畢業生，會被視作德國教育公民，毋須申請學生簽證，而且學費由德國政府免費提供。GSIS學生在公開試成績突出，過往不少畢業生獲享負盛名的頂尖學府取錄，包括美國史丹福大學、柏克萊加州大學等。

(特約)