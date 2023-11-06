更生歌手丨韓子亮疑受情困輕生送院搶救 IG連發兩帖文：無嘢係解決唔到
去年曾經吐血昏迷的歌手韓子亮，昨日（10月5日）於社交平台限時動態發帖文，他聲稱服食過量藥物被送院，當中其付個人IG有人發文寫道：「韓子亮服食過量藥物，送院搶救，如有人探望請聯絡。」
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前度爆受情困
及至昨晚，韓子亮IG再有人發帖文，以黑底白字寫道：
除左（咗）我
重（仲）有你其他前任關心你
韓子亮你要撐住
無野（嘢）係解決唔到
定係只係食錯野（嘢）
有無人知?
而一名自稱韓子亮的前女友跟媒體透露，對方疑似受情傷而輕生，幸好已經度過危險期，目前正留院觀察。
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曾經炮轟保錡
其實在去年，韓子亮於睡覺期間突然吐血送院，曾昏迷逾1小時，經檢查後發現他食道穿窿，由於韓子亮不時發文放負，一度被誤會自殺。
2013年，韓子亮以藝名「梁柏廷」出道，未幾因肛交勒索案而入獄，之後他改名「韓梓亮」再出道，近年又將「梓」改為「子」。
另外，韓子亮曾跟保錡為好友，可是二人因「搶咪事件」而鬧翻，韓子亮曾於IG發帖文炮轟保錡，更稱對方涉迷姦，並指當中牽有7位受害女生。
韓子亮更聲稱已掌握「罪證」，更怒斥吳保錡為新一代渣男寫道：「睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」，惟他沒有舉出任何實質證據支持論點，事件不了了之。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
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撰文 : TOPick柴犬出動