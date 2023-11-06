更生歌手丨韓子亮疑受情困輕生送院搶救　IG連發兩帖文：無野係解決唔到

▲ 韓子亮被指情緒受困擾。

去年曾經吐血昏迷的歌手韓子亮，昨日（10月5日）於社交平台限時動態發帖文，他聲稱服食過量藥物被送院，當中他寫道：「韓子亮服食過量藥物，送院搶救，如有人探望請聯絡。」

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前度爆受情困

及至昨晚，韓子亮再發帖文，他再以黑底白字寫道：

除左我

重有你其他前任關心你

韓子亮你要撐住

無野係解決唔到

定係只係食錯野

有無人知?

一名自稱韓子亮的前女友跟媒體透露，對方疑似受情傷而輕生，幸好已經度過危險期，目前正留院觀察。

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曾經炮轟保錡

去年韓子亮於睡覺期間突然吐血送院，曾昏迷逾一小時，經檢查後發現他食道穿窿，由於韓子亮不時發文放負，一度被誤會自殺。

2013年，韓子亮以藝名「梁柏廷」出道，未幾因肛交勒索案而入獄，之後他改名「韓梓亮」再出道，近年又將「梓」改為「子」。

▲ 韓子亮跟保錡曾經好老友！

另外韓子亮曾跟保錡為好友，二人因「搶咪事件」而鬧翻，韓子亮曾於IG發帖文炮轟保錡，更稱對方涉迷姦，並指當中牽有7位受害女生，韓子亮更謂已掌握「罪證」，更怒斥吳保錡為新一代渣男寫道：「睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」，惟他沒有舉出任何實質證據支持論點。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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