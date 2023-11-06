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食不安心｜港男外賣牛扒食到一半驚見原隻曱甴　餐廳處理手法惹議

食用安全 10:57 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

近日有港男在網上發文，表示自己吃外賣吃到一半驚見盒內有曱甴。

食外賣最怕食到一半發現「被加料」。有港男近日在網上發文，表示購買元朗一間連鎖意式餐廳的牛扒外賣，結果回家吃到一半發現盒內藏有曱甴，十分噁心。而餐廳的處理手法亦令事主不滿，直指希望「咁唔注重衛生嘅餐廳收皮」，不過就有網民指出此乃餐飲業常態，引起討論。

最新影片：

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事主於連登討論區發文，指自己購買外賣後回家邊觀看影片邊吃，不料吃了半塊牛扒後卻突然發現盒內藏有原隻曱甴。從他上載的圖片的圖片可見，曱甴「反肚」躺在外賣錫紙盒內一側，體積並不算大。

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事主透露自己之後致電涉事餐廳，並將外賣圖片傳送予對方，對方就表示願意賠償醫療保險。然而事主對餐廳處理方式感到不滿，指自己「唔係要賠償」，而是對餐廳不注重衛生的行徑失望，直言希望「咁唔注重衛生嘅餐廳收皮」，又指「隻曱甴就帶汁嘅」，「今晚有喺嗰度食嘢嘅食客唔好以為得我一個中獎」。

帖文引起網民關注，有人表示噁心，「煮熟完蟑螂汁融合落啲食物度」，亦有人分享類似經歷，指「唔係要賠唔係要搲嘢食，但真係冇晒胃口」。但亦有人表示餐廳有昆蟲實為常態，「其實做過餐飲都知根本間間都係咁」、「咪咁天真，有嘢食既地方就一定有曱甴」。

點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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