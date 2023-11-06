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慎選課程︱機構辦培育「超人學生」課程　港媽發現中伏退款不果信用卡每月被過數

升學教育 10:35 2023/11/06

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港媽要求機構退款被封鎖，信用卡更被每月自動過數。

家長都為助子女考入名校，不惜大灑金錢報讀不同課程，然而都要留意坊間教育機構的信譽和品質，以免得不償失。有港媽在網上討論區發文，大數一間教育機構多宗罪，包括承諾無條件退款卻食言、封鎖事主聯絡、恐嚇公開家長私隱，甚至在事主不知情下，信用卡被授權每月自動過數予機構。有另一家長補充，每月過數金額高達逾萬元。

有港媽在「教育王國」討論區發文，提醒家長小心一間教育機構，聲稱採用「超人教學系統」，專門針對6至13歲香港學童，聲稱可提升孩子的「內驅力」，助學生擠入精英班、表現全面提升，考入名校。港媽表示，由於她考慮讓女兒轉IB課程，又在社交平台看到相關機構的廣告，於是報讀了其課程。

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然而上了一個月後，發現其課程言過其實，對小朋友沒有幫助。對方本承諾有90天退款保證，港媽才覺得一試無妨，不料在申請退款後，卻引來機構一連串恐嚇。對方指，感覺到媽媽一直無正視女兒的問題，遇到困難就退縮，「咁樣真的是為了囡囡前途、人生著想嗎？」

對方無視退款要求，港媽到機構facebook專頁追討，對方便封鎖她，負責人更曾在直播中公開家長的私隱，

我奉勸大家千萬不要相信亦都不要被它欺騙。他們Facebook的營運模式是只要有負面訊息，他們就會立刻將你刪除。

港媽在追討過程中，發現還有不少家長跟她經歷類似，最過分的是，當家長付了第一次學費，原來已在不知情下授權每月在信用卡過數，港媽後來發現自己每月仍在過數給機構，她提醒，若家長有類似情況，需立刻停用你的信用卡。

父母一定是最認識自己孩子，亦都知道什麼對孩子最好，有時在教養的路迷失被騙，只希望不要再有家長落騙局就好。

港媽表示，自己已報警、海關及消費者委員會。另有家長在「親子王國」一個討論帖文中表示，自己亦受騙，而且信用卡每月被扣數1.4萬元，要求退款就被封鎖，最終要停用信用卡。另有家長亦指，做了一個Zoom會面及評估，就被收取了2.8萬元，之後沒有任何跟進，退款亦被拖數，甚至被罵不合作，如果嘗試在涉事機構facebook專頁留負評，便會立即被封鎖。

從涉事機構網頁介紹，其課程為90天「P.I.F.F.超人教學系統」，提升主動學習、培訓領導才能、提升學童應對能力及面試準備等，課程提供評估編班、專屬改造計劃、家庭導師等。網頁又指2022年第3、4季度有逾350名學生就讀，並有700多人畢業。

而機構負責人自稍Eric校長，網頁介紹他為港大學士及碩士畢業，「前德國頂尖科學研究所科學家」。機構宣傳攻勢強勁，持續舉辦活動，找來不同家長吹捧孩子的學習成效等，並在多個社交平台大賣廣告，吸引不少家長參加。TOPick已就事件聯絡相關機構，仍待回覆。

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責任編輯︰王明芳

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