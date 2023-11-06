湯馬戀丨湯洛雯大方向黃心穎送祝福　準馬太靚湯甜蜜透露婚禮詳情

▲ 「準馬太」靚湯透露婚禮詳情！

日前，剛榮升人妻的「馬國明前度」黃心穎於IG分享水著照片，照片中的獨角獸水泡成為網民焦點，皆因獨角獸是「準馬太」湯洛雯（靚湯）的最愛，而黃心穎與反轉了的獨角獸同框引起大家無限聯想。

靚湯在昨日（11月5日）出席商場活動時也有回應事件，又甜蜜蜜地透露婚禮的更多詳情！

泥鯭太太丨黃心穎當人妻後首晒水著 照片被指暗示湯洛雯惹熱議

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靚湯向心穎送祝福

對於有指心穎把獨角獸水泡反轉，是暗示較「湯馬」早結婚的自己是打倒靚湯，靚湯接受傳媒訪問時回應說：「覺得大家唔好咁敏感，各自都有新生活。」

靚湯又指：「佢（心穎）結婚，我都祝福佢嘅。」

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聖誕前做馬太

馬國明在上月尾接受TOPick訪問時，即以「老婆」稱呼靚湯：「她已經安排了很多東西，我幫她一些瑣碎事，例如兄弟姊妹團的衣服也要定。（已經定了誰是兄弟姊妹團？）這個要問我老婆，因為她對我說只可以談到結婚相，她經常話我吃了誠實豆沙包，暫時不想對外公布。」

至於被問到婚禮的細節，靚湯指婚禮將於聖誕節前於亞熱帶地方完成、出席人數少於80人，妹妹湯樂瑤與圈中好友、中學同學、大學同學共6人組成伴娘團。

為婚禮積極減去20磅的靚湯，笑指婚紗為斯文款式，並透露會與馬明在婚禮上領跳第一隻舞。

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