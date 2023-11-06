【公共交通】林世雄：中鐵綫設荃景圍等三站　將整體運輸成效

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（陳靜儀攝）

施政報告提出三鐵三路項目，運輸及物流局將於今年底發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，涵蓋三鐵三路和新增的兩鐵一路。運輸及物流局局長林世雄今早（6日）在電台節目表示，早前公眾諮詢後，當局決定研究中鐵綫設東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個站，相信整體運輸成效會更好，相信增加中途站與通車時間沒有必然關係。又指如能接駁荃灣線，除了可紓緩交通擠塞問題，亦可方便附近居民。

林世雄指，九龍塘是觀塘綫和東鐵綫的策略交匯點，現時九龍東居民要前往新界西北路程比較轉折，當局亦希望照顧將來北部都會區的跨境需要，相信中鐵綫在九龍塘設置站點，將為是市民提供便利。

林世雄：啟德智慧綠色集體運輸未必延申至舊區

施政報告亦提到，在東九龍、啟德及洪水橋／厦村，建造智慧綠色集體運輸。林世雄表示，當局審視過原本的走線，惟技術上困難及成本高，在舊區延申走線不太可行；當局進行規劃研究後，認為可以綠色集體運輸系統服務該區。林世雄又指，啟德有萬多個住戶，亦有郵輪碼頭及體育園，預計有關系統可以連接啟德及郵輪碼頭，但因為成本及技術所限，未必有辦法由東邊連接舊區，形容有關系統屬較節約的系統，能滿足區內交通需要。

林世雄表示，以往政府希望在九龍東的第二個核心商業區(CBD2)採用單一運輸系統，惟技術及成本效益上未能做到走通全區，因此最終決定「化整為零」，選用多元式組合系統。他強調，目前的構思仍然能夠配合CBD2的發展。

暫未落實「粵車南下」第二階段實施時間表

政府正積極與內地商討 「粵車南下」，並計劃分兩階段落實措施，首階段預計明年實施，讓廣東省或澳門來港的車輛，停泊在港珠澳大橋人工島的停車場，預料會有上千個車位。林世雄表示，當局暫時未落實第二階段實施時間表，強調仍要研究多方面的問題，包括來自澳門或廣東的車輛是否可以進入市區。

林世雄解釋，「粵車南下」安排有別於「港車北上」，即使香港每日有幾千架車北上到廣東，都未必會聚集在某一城市或區域，集散比較快；相反香港地方較小，維港兩岸遊客區車位不足，因此要仔細考慮是否讓南下車輛駛入市區泊車，以及是否要在指定停車場停泊。他又指，以「粵車南下」計劃來港的司機不需考取香港的駕駛執照，但強調安排必須配合香港實際情況，包括路面狀況和隧道使用情況等，亦要顧及兩地司機「左右軚」的習慣。

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記者：吳穎嵛