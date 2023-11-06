夫妻情盡︱ 汪峰新歌有含義　疑投訴章子怡離婚原因曝光

國際影星章子怡和內地搖滾歌手汪峰在2015年結婚，並育有一對子女，可惜在上月23日宣布離婚，新聞即登上內地社交平台熱搜，震撼娛圈。

二人離婚原因一直引起外界揣測，近日有內地網民晒出汪峰去年推出嘅新歌《逃跑》，歌詞中疑似寫滿對章子怡的不滿，曝光了他們離婚的原因。

章子怡婚變︱章子怡汪峰8年夫妻情斷 二人證實離婚：決定解除婚姻關係

最新影片推介：陳茵媺專訪

歌曲暗示離婚原因？

歌曲《逃跑》的歌詞「給哈士奇喂一碗綠芥末豆」、「在星巴克做整套普拉提」、「夜裡三點查看我的手機」，被網友猜測是汪峰抱怨章子怡日常令人難頂的行為「寶貝，別再這樣發瘋了」、「這樣下去我真的會逃跑」、「現在我決定要離開你」等，歌詞相當有含義。

其實汪峰過去曾在節目受訪時，亦試過錄到一半突然給章子怡打來Check行蹤，而汪峰亦現場聽電話表示節目還要再錄5分鐘，錄完就會立刻返屋企，就連主持人都跟著回答：「真的！還有5分鐘就結束了。」從此可見，章子怡在這段婚姻很沒有安全感。



▼ 點擊圖片放大 +6 +5

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R