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夫妻情盡︱ 汪峰新歌有含義　疑投訴章子怡離婚原因曝光

娛樂 11:05 2023/11/06

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國際影星章子怡和內地搖滾歌手汪峰在2015年結婚，並育有一對子女，可惜在上月23日宣布離婚，新聞即登上內地社交平台熱搜，震撼娛圈。

二人離婚原因一直引起外界揣測，近日有內地網民晒出汪峰去年推出嘅新歌《逃跑》，歌詞中疑似寫滿對章子怡的不滿，曝光了他們離婚的原因。

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歌曲暗示離婚原因？

歌曲《逃跑》的歌詞「給哈士奇喂一碗綠芥末豆」、「在星巴克做整套普拉提」、「夜裡三點查看我的手機」，被網友猜測是汪峰抱怨章子怡日常令人難頂的行為「寶貝，別再這樣發瘋了」、「這樣下去我真的會逃跑」、「現在我決定要離開你」等，歌詞相當有含義。

其實汪峰過去曾在節目受訪時，亦試過錄到一半突然給章子怡打來Check行蹤，而汪峰亦現場聽電話表示節目還要再錄5分鐘，錄完就會立刻返屋企，就連主持人都跟著回答：「真的！還有5分鐘就結束了。」從此可見，章子怡在這段婚姻很沒有安全感。
 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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