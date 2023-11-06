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【撤銷覆核】遷拆後獲補償金申公屋被拒　前城寨居民撤銷司法覆核

社會 10:57 2023/11/06

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遷拆後獲補償金申公屋被拒，前城寨居民撤銷司法覆核。（資料圖片）

74歲前九龍城寨居民於80年代與友人合資購入一單位，獲分7.5萬元補償金後租住劏房，因已領補償金而多次申請公屋被拒，早前入稟高院申請司法覆核，質疑房委會未有考慮申請人的經濟等例外情況，要求推翻決定。高院法官今（6日）表示於雙方同意下，申請人撤銷覆核申請，法官遂批准申請。

申請人為許健允（譯音），建議答辯人香港房屋委員會，雙方均毋須到庭。法官表示於雙方同意下，申請人撤銷覆核申請，法官批准申請及不就訟費頒令。

申請人早前於入稟狀指，早於80年代與友人合資購入九龍城寨一單位，至1987年清拆城寨時，他們放棄入住公屋的資格，獲15萬元補償金。申請人獲分7.5萬元後租住劏房，及後離婚和失業，曾露宿街頭。申請人自2021年11月申請「高齡單身人士」優先配屋計劃但被拒，房委會基於申請人曾領取補償金為由拒絕申請，申請人遂入稟申請司法覆核，質疑房委會未有考慮其經濟等例外情況，要求撤銷政策。

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記者：林育慧

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