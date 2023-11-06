新冠風險丨內地兩醫院胎兒內臟反位增4倍　「鏡面人BB」疑與新冠感染有關

▲ 研究分析指內臟反位的病發率和病例數目，自中國取消新冠清零政策後比過往高出4倍。 （iStock圖片）

上海交通大學和同濟大學的研究人員聯名在《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）雜誌就嬰兒健康發表通訊文章，指上海和長沙兩所醫院在中國取消新冠清零政策後，即今年首7個月，胎兒內臟反位病例和發病率比過往8年高出4倍，團隊指須進一步研究是否與新冠感染有關。

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上海交通大學醫學院研究員近日在國際醫學期刊發表論文表示，在中國取消新冠清零政策後，胎兒通過超聲波確診內臟逆位的病例增加。其中湖南省婦幼保健院和中國福利會國際和平婦幼保健院兩間大型婦產科醫院，在2023年1月到7月的胎兒內臟反位病例激增，共出現52宗全部反位病例和4宗部分反位病例，是過往2014至2023年間平均年發病率的4倍多。

據報告結果，儘管未有確實證據，但研究人員推斷胎兒出現內臟反位與感染新冠存在關係，但仍需進一步研究。

武漢大學人民醫院產科副主任醫師劉謙表示，內臟反位（situs inversus），是一種先天性的結構缺陷，發病率一般較低，具體又分為全內臟反位和部分內臟反位。出現全內臟反位時，一般被稱作「鏡面人」，其器官與正常人整體相反，胎兒仍可正常分娩，不會影響胎兒的健康和出現畸形。

若胎兒是部分反位，部分反位的器官會阻礙其他器官活動位置，會造成較嚴重的器官畸形和較大幾率出現身體機制問題，例如：心臟嚴重畸形，對胎兒健康存在一定危害。

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責任編輯：王明芳