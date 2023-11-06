  • 29°C
香港時間 : 20231106日 (週一) 12:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

兒童腦癌｜10歲女童眼球快速移動被誤診視力障礙　驚揭患罕見腦癌時日無多

醫生診症室 12:14 2023/11/06

分享：

分享：

熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

10歲女童眼球快速移動，被誤診視力障礙，驚揭患罕見腦癌時日無多。

小朋友身體出現異狀要多加留意。澳洲一名10歲女童今年初因眼睛問題前往就醫，但被醫生誤診為常見的兒童視力障礙，結果女童病情急轉直下，最終發現罹患罕見腦癌，只剩下幾個月的生命。

最新影片推介：

童學園
【童學園】德英雙語教學揉合職場體驗　德瑞國際學校成就多元人才走入世界學府

據《每日郵報》報道，10歲的Evie Whipps於今年2月6日發現眼睛從左向右快速移動，於是前往醫院檢查，被診斷為眼球震顫，是兒童視力障礙常見的類型，隨後便安排她回家休息。

未料，在13日時Evie的病情急速惡化，隨即被送往醫院接受磁力共振掃描（MRI），確診「瀰漫性內生性腦幹膠質瘤」（DIPG），並被宣告只剩下不到1年的生命。

醫生表示，位於Evie大腦底部的腫瘤無法動手術，且存活機率接近0%。雖然不能治癒，但仍可以進行為期6周的放射治療，試圖縮小腫瘤並緩解症狀。不過，腫瘤會導致其健康狀況和功能衰退，在8月份時腫瘤侵襲她的小腦，使她最終失去了說話的能力。

點擊圖片放大
+6
+5

Evie的父母透露，當被告知女兒患病時，感到非常心碎，覺得「我們被告知要做的一切都毫無意義」。 

看著你完全健康的孩子每天失去越來越多的功能，這真的是一件很奇怪的事情，因為我知道除了陪伴她和愛她之外，我無能為力幫助她。

他們指，Evie平時喜愛運動，是一個非常善良，且富有愛心和同情心的小朋友，他們亦試圖在Evie情緒低落、努力面對日益衰退的能力時，和她一起活在當下，享受珍貴、快樂的時光。

關於DIPG

據了解，DIPG是一種具有破壞性、侵襲性的兒童腦腫瘤，佔所有兒科腦腫瘤的約10-15％，在目前缺乏有效療法的情況下，DIPG目前是整體兒科腦癌死亡的主要原因。

DIPG發病年齡平均為5-9歲佔中樞神經系統腫瘤的一成，在發病前，常見的徵狀為眼球運動出現障礙；面部表情，語言能力受影響；咀嚼與吞嚥困難；四肢無力；步行與運動協調出現障礙；頭痛及嘔吐。

DIPG存活率極低，港安醫院神經外科專科醫生梁顯信曾表示，DIPG患者發病1年後存活率在70%以下，5年後會降至1%以下：

此病主要患者均是兒童，是兒童腦癌中最難醫的一種，即使進行電療對提升存活率幫助亦不大。

梁醫生指，DIPG會影響腦幹功能，導致呼吸、四肢活動能力受阻，更會影響神志清醒。

現有腦癌治療對控制DIPG作用不大；至於另類療法，在香港、美國等先進地區限制亦較多，例如要獲權威機構認證，證明對病情有幫助才可進行；目前在港僅可用電療治療。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【生命鬥士】6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光
18:00 2023/10/05
【生命鬥士】6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光
【兒童腦癌】8歲腦癌女童被父母放棄治療　寄養嫲嫲不離不棄盼現奇蹟
18:01 2023/01/11
【兒童腦癌】8歲腦癌女童被父母放棄治療　寄養嫲嫲不離不棄盼現奇蹟
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世
10:59 2022/08/27
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世

你可能感興趣

【生命鬥士】6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光
18:00 2023/10/05
【生命鬥士】6歲女童患罕見腦癌捱過30次電療　媽媽難忘愛女堅強度最後時光
【兒童腦癌】8歲腦癌女童被父母放棄治療　寄養嫲嫲不離不棄盼現奇蹟
18:01 2023/01/11
【兒童腦癌】8歲腦癌女童被父母放棄治療　寄養嫲嫲不離不棄盼現奇蹟
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世
10:59 2022/08/27
【錐心之痛】突走路歪斜肚痛嘔吐揭患腦癌 網紅4歲兒不敵癌魔離世
健康問題 醫生 治療 兒童健康 磁力共振 電療 癌症 腦癌

最高瀏覽

冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡
冷血父母︱3歲男童不慎撞倒背部致內出血送醫　父母一原因拒輸血終失救亡
濫用公屋︱港夫婦內地擁數百萬資產獲派公屋　友人不齒欲向房署舉報
濫用公屋︱港夫婦內地擁數百萬資產獲派公屋　友人不齒欲向房署舉報