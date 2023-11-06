兒童腦癌｜10歲女童眼球快速移動被誤診視力障礙　驚揭患罕見腦癌時日無多

▲ 10歲女童眼球快速移動，被誤診視力障礙，驚揭患罕見腦癌時日無多。

小朋友身體出現異狀要多加留意。澳洲一名10歲女童今年初因眼睛問題前往就醫，但被醫生誤診為常見的兒童視力障礙，結果女童病情急轉直下，最終發現罹患罕見腦癌，只剩下幾個月的生命。

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據《每日郵報》報道，10歲的Evie Whipps於今年2月6日發現眼睛從左向右快速移動，於是前往醫院檢查，被診斷為眼球震顫，是兒童視力障礙常見的類型，隨後便安排她回家休息。

未料，在13日時Evie的病情急速惡化，隨即被送往醫院接受磁力共振掃描（MRI），確診「瀰漫性內生性腦幹膠質瘤」（DIPG），並被宣告只剩下不到1年的生命。

醫生表示，位於Evie大腦底部的腫瘤無法動手術，且存活機率接近0%。雖然不能治癒，但仍可以進行為期6周的放射治療，試圖縮小腫瘤並緩解症狀。不過，腫瘤會導致其健康狀況和功能衰退，在8月份時腫瘤侵襲她的小腦，使她最終失去了說話的能力。

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Evie的父母透露，當被告知女兒患病時，感到非常心碎，覺得「我們被告知要做的一切都毫無意義」。

看著你完全健康的孩子每天失去越來越多的功能，這真的是一件很奇怪的事情，因為我知道除了陪伴她和愛她之外，我無能為力幫助她。

他們指，Evie平時喜愛運動，是一個非常善良，且富有愛心和同情心的小朋友，他們亦試圖在Evie情緒低落、努力面對日益衰退的能力時，和她一起活在當下，享受珍貴、快樂的時光。

關於DIPG

據了解，DIPG是一種具有破壞性、侵襲性的兒童腦腫瘤，佔所有兒科腦腫瘤的約10-15％，在目前缺乏有效療法的情況下，DIPG目前是整體兒科腦癌死亡的主要原因。

DIPG發病年齡平均為5-9歲佔中樞神經系統腫瘤的一成，在發病前，常見的徵狀為眼球運動出現障礙；面部表情，語言能力受影響；咀嚼與吞嚥困難；四肢無力；步行與運動協調出現障礙；頭痛及嘔吐。

DIPG存活率極低，港安醫院神經外科專科醫生梁顯信曾表示，DIPG患者發病1年後存活率在70%以下，5年後會降至1%以下：

此病主要患者均是兒童，是兒童腦癌中最難醫的一種，即使進行電療對提升存活率幫助亦不大。

梁醫生指，DIPG會影響腦幹功能，導致呼吸、四肢活動能力受阻，更會影響神志清醒。

現有腦癌治療對控制DIPG作用不大；至於另類療法，在香港、美國等先進地區限制亦較多，例如要獲權威機構認證，證明對病情有幫助才可進行；目前在港僅可用電療治療。

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責任編輯：羅嘉欣