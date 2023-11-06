MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話 IG深夜放負後刪post：沒有人關心我做的音樂
MIRROR人氣王成員姜濤前日出席「共創明『teen』計劃畢業禮」擔任表演嘉賓，獻唱了《Master Class》和《蒙著嘴說愛你》兩首歌。當唱到《蒙著嘴說愛你》尾段時，姜濤似乎被上台表演的小朋友嚇親，問道：「你出咗嚟喇？」
姜濤說話時背景仍清楚聽見唱歌聲音，其後即發台瘟狂笑，又多次問小朋友是否不耐煩，被網民質疑表演咪嘴。
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「13胎」被無視連番放負
影片隨即被瘋傳，成為網民熱話。而姜濤昨日（11月5日）宣布即將推出籌備兩年的「13胎」新作，更以生育來形容：
將近兩年了
終於要好好的把你生出來了
#十三胎
姜濤發台瘟傻笑片段搶盡「13胎」風頭，令他不禁深夜連發兩個限時動態放負：「新聞也總是報導一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂。」、「沒甚麼好說的，繼續努力。」
不過，「沒有人關心我做的音樂」的限時動態上載後不久已被刪除，只剩下姜濤側面照配著「繼續努力」文字的一篇。
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長讚姜濤有愛
其中一名小表演者朋友的家長，騷後在社交網站轉發了姜濤與一眾小朋友合照，發文大讚姜濤心地好又有愛：
想分享下
完show後因為佢哋趕時間
我地啲家長極速咁影完一次大合照
小朋友影完都即刻散哂
然後姜話原來佢電話未影
想請班小朋友再影多次
.
依個舉動對於我本身唔係姜糖
都sweet左一下
.
係以個年代 心地好 有愛既人 愈來愈少
我仍然都係希望世界多一點愛
希望大家用自己從心出發既愛 去感染其他人
繼續用李家精神 用生命影響生命 ❤️🫂
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撰文 : TOPick柴犬出動