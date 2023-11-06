MIRROR成員丨姜濤疑咪嘴成熱話　IG深夜發文作回應

▲ 姜濤疑咪嘴成熱話。

MIRROR人氣王成員姜濤前日出席「共創明『teen』計劃畢業禮」擔任表演嘉賓，獻唱了《Master Class》和《蒙著嘴說愛你》兩首歌。當唱到《蒙著嘴說愛你》尾段時，姜濤似乎被上台表演的小朋友嚇親，問道：「你出咗嚟喇？」

姜濤說話時背景仍清楚聽見唱歌聲音，其後即發台瘟狂笑，又多次問小朋友是否不耐煩，被網民質疑表演咪嘴。

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▲ 姜濤疑咪嘴穿崩後狂笑成熱話。（影片截圖）

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「13胎」被無視連番放負

影片隨即被瘋傳，成為網民熱話。而姜濤昨日（11月5日）宣布即將推出籌備兩年的「13胎」新作，更以生育來形容：

將近兩年了

終於要好好的把你生出來了



#十三胎

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姜濤發台瘟傻笑片段搶盡「13胎」風頭，令他不禁深夜發布限時動態：「沒甚麼好說的，繼續努力。」

可是，有網民將姜濤於2021年的一篇放負限時動態翻炒，截圖內容為：「新聞也總是報導一些有的沒的，似乎沒有人會關心我做的音樂。」誤導網民以為姜濤為疑咪嘴一事放負。

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長讚姜濤有愛

另外，其中一名小表演者朋友的家長騷後在社交網站轉發了姜濤與一眾小朋友合照，發文大讚姜濤心地好又有愛：

想分享下

完show後因為佢哋趕時間

我地啲家長極速咁影完一次大合照

小朋友影完都即刻散哂

然後姜話原來佢電話未影

想請班小朋友再影多次

.

依個舉動對於我本身唔係姜糖

都sweet左一下

.

係以個年代 心地好 有愛既人 愈來愈少

我仍然都係希望世界多一點愛

希望大家用自己從心出發既愛 去感染其他人

繼續用李家精神 用生命影響生命 ❤️🫂

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