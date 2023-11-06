託運行李︱5人家庭託運行李太重收費昂貴 空姐教路1招升呢頭等艙一舉兩得

▲ （資料圖片）

我家印傭要回鄉，見她過去幾個星期日放假後，每次都大包小包的買了一大堆東西，我已溫馨提示她小心行李超重。

「要替你加購一件託運行李嗎？」她的機票只包括免費託運一件23公斤的行李。「不用，謝謝。」

離港前一晚，我請她把行李在家中秤重。天呀，竟然重達40公斤！

這個重量的行李，即使乘客肯付超重費用，航空公司亦不會接受行李託運，因為可能令搬運工人受傷，牽涉到法例和保險問題。

我馬上上網為她付款加購一件託運行李，請她重新整理行李。要留意，有些航空公司在起飛前若干小時便不接受網上加購託運行李，乘客只能在機場辦理登機手續時，按航空公司的規定以行李件數付款，或以超重的每公斤費用補錢託運。

提前在網上加購托運行李限額的費用，一定會較在機場即時購買便宜。假如到了機場，覺得航空公司的追加託運費太貴，心有不甘，乘客可考慮把部分物品從行李抽出，在機場內或機場附近的郵局或快遞中心寄送回國。當然挺費時，搞不好更有機會錯過班機便得不償失。

另一做法是向航空公司了解加錢升至商務或頭等客艙，以享受更多件數及重量的託運行李限額，又能為自己帶來更好的飛行享受。不要以為升艙的費用一定不划算，要知道這個費用是海鮮價，只要航空公司當日仍有未賣出的座位，一般都樂意以較低價格讓乘客付費升艙。

有一個五人印度家庭曾因託運行李太多太重，計算下來後，發現五人從經濟艙升至頭等艙的價錢，較付費託運行李更便宜，最後五人決定一嘗做頭等艙乘客的滋味。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m