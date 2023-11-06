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擾民行為︱皇后山邨居民窗外曬鹹魚　陣陣異味傳出惹鄰居抗議：好臭！

食用安全 12:13 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

皇后山邨居民窗外曬鹹魚，陣陣異味惹鄰居抗議：好臭！

秋天曬臘味散發陣陣鹹香，但並非人人好這味。粉嶺皇后山邨有街坊爆料，指有一住戶在窗外曬鹹魚，獨特味道「香飘十里」，引起熱議。

最新影片：

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「北區靠北」引述皇后山街坊發文，指「皇后山一年一度晒鹹魚，晒臘腸，晒臘肉又黎喇，真係有時係屋企都聞到大陣鹹魚味飄入嚟」。從街坊配圖可見，皇后山邨内一棟樓上住戶的窗外晾衣架位置，正晾曬著一串串鹹魚，其中一串鹹魚長度更觸及到樓下住戶範圍，有失公德心。

網民：樓上樓下多得佢唔少

街坊帖文引起網民熱議，不少人批評該住戶在窗外曬鹹魚的行為缺德，嚴重影響鄰居生活；但也有人護航，表示舊時很多老一輩人曬得更多，曬臘味是香港文化之一；住戶也可能只是曬鹹魚自食，份量不會太多，應該包容。點擊看更多網民意見：

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臘味屬致癌食物

除了公德心層面的關注，另有網民指出，像鹹魚這種臘味食物味道鹹重、易爆血管，是「老人家至會食，致癌食物！」、「現在好多都知道臘肉成分容易致癌冇益，所以都少咗好多人曬」。

註冊營養師楊盈希Hayley曾表示，加工醃製肉類如臘腸等，醃製過程中加入的硝酸鹽和亞硝酸鹽，有機會在腸道轉化為亞硝基化合物，有機會致癌。每日每多吃50克加工肉類，就會增加18%患大腸癌的風險。

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責任編輯：羅嘉欣

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