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食不安心丨港女食完3分1蜆肉粉絲驚見原條蚯蚓　職員竟然用1理由推搪

食用安全 12:48 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

港女食完3分1蜆肉粉絲驚見原條蚯蚓，職員竟然用1理由推搪。

外出用膳，記得要「金睛火眼」！有網民便於社交平台分享不快經歷指，早前於將軍澳一間餐廳用晚膳，豈料進食至中途，於一碗蜆肉粉絲中，竟然驚見一條疑似蚯蚓。職員得知情況後，非旦未有任何歉意，更推搪是「膠嚟」打算矇混過關，然後便將蚯蚓拿走，遂令她大感氣忿，揚言永不光顧。

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女網民早前於facebook群組「將軍澳主場」發文，指當日晚上於餐廳「叫咗4碗不同的麵和2個小食」，當她吃了約三分一的蜆肉粉絲時，竟然發現碗中竟有1條疑似蚯蚓，令她大受驚嚇，當下立即拍照留紀錄及通知職員。從上載的相片可見，疑似蚯蚓長度約有2節手指，表面為深啡色。不過，職員事後態度，卻令她進一步不滿:

佢一手拿走條蟲同我講係『膠』嚟，佢話換過比我...一聲唔好意思都無！

事主於將軍澳食完3分1蜆肉粉絲，驚見原條蚯蚓。(FB圖片)

不過，事主指蚯蚓的出現，已令她食慾全無，因此遂要求取消，她指最終結帳時，只有蜆肉粉絲是「取消無收$」，不過，她並沒有與職員作爭拗，便付款走人。文末，她更指「新開衛生也咁差，無下次!」，又叫網民幫手評理是「蟲定係膠?」。

事件曝光後，瞬即引起熱議，有網民大表震驚及感到嘔心，「勁噁心..」、「好恐怖」，有人則叫事主通知食環「打電話處理」、「報食環」，不過亦有人笑言職員「佢轉數都好快」。

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責任編輯：羅嘉欣

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