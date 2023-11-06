學童壓力︱女兒情緒受困自殘鎅手 港媽形容痛心疾首：不敢比任何壓力

▲ 林震醫生指出，現今學童面對的壓力層出不窮，最終可能引發抑鬱症。

「我知道自己女兒不開心，但我不知道怎樣幫助她，我已經不敢比任何壓力她，她有自殘鎅手的現象，但我又不敢詢問她的情況，我怕問她對自殺的睇法會真的觸動她選擇更嚴重的自殺行為，我真的痛心疾首！」以上是一位家長的剖白，不少家長也希望了解怎樣能幫助情緒受困擾的子女！

現今學童面對的壓力層出不窮，最終可能引發抑鬱症。要知道抑鬱症是能夠醫治的，可惜不是所有患有青少年抑鬱症的學童都能夠獲得恰當的治療。當發現子女出現抑鬱的情況，家長可以向他們釋出善意，表達對他們的關心，即使子女的行為令到家長不安，例如出現自殘行為或拒絕上課等，家長也要無條件地關愛他們的子女。只要家長對子女表現關愛，不要事事操控他們，這樣子女就能產生安全感，這樣也有機會減少學童自殺。

溝通技巧方面，首先家長需要用心聆聽子女的訴求，最重要是溝通時採納不批判的態度，切忌用說教的型式和出現情緒問題的子女溝通。當子女表白他們的負面情緒，家長應該認同他們的痛苦和悲傷。在溝通過程當中，要尊重子女，要當他們是大人或朋友一樣，這樣他們才會暢所欲言說出心底話。不少家長也擔心詢問子女的自殘自殺情況會引發出更嚴重的自殺行為，其實這是一種謬誤。換言之，治療師也會詢問和分析患者自殘行為的情況，這樣才能更清楚了解子女的抑鬱程度。

家長也要切記不要採用責備的態度，不要用批判的模式去看待已發生的事情，例如成績倒退、名次下降等，受情緒困擾的子女或許自己也身不由己，抑鬱症的影響已經令他們的學習表現大打折扣。在這一刻，家長最重要的着眼點是子女的健康，即是盡早醫治青少年抑鬱症，子女的學業成績是其次。

家長方面，照顧情緒受困擾的子女是一件不容易的事，部份家長會廢枕忘餐，甚至心力交瘁，因此家長自己也要照顧好自己的身體，要有足夠的睡眠和休息，不要壓抑自己的情緒，可以選擇找親朋好友去舒發自己的壓力，此外也要留意家中其他子女是否也出現情緒困擾。幫助受情緒困擾的青少年，除了家長可以出一分力，同時也可以選擇尋求專業人士意見，一齊並肩作戰，聯手戰勝青少年抑鬱症！

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文章獲林震醫生授權轉載。