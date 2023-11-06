「昔珍瑰寶 • 展耀中華——商代至清代」文物展 部分稀世文物首次公開展示 歡迎學校預約參觀

今年為「曾璧山（崇蘭）中學」一百周年校慶，本地熱愛華夏文物收藏家組織「昔珍薈舍」慷慨借出珍藏，於2023年11月16日（星期四）至11月25日（星期六）與學校合辦「昔珍瑰寶 • 展耀中華—商代至清代」文物展。展覽免費向大眾展出超過70件涵蓋石器時代至二十世紀的珍貴文物，部分稀世文物更屬首次公開展示，珍貴異常。活動免費入場，歡迎各學校預約參觀。

幾朝珍品 工藝獨特

展覽分為「明清珍品」、「生活工藝」及「錢幣經濟」三大主題，另設有5個專題文物展覽房間。「明清珍品」——細賞清代帝王的龍袍、聖旨、寶譜，讓嘉賓鑑賞清朝皇室尊貴的宮廷文化；「生活工藝」——從古代的青銅器、瓷器等各種器皿，嘉賓可欣賞中國獨特的工藝特色；「錢幣經濟」——從古代的錢幣和貨幣，帶領參加者探索當時的經濟發展。

5個專題文物展覽房間鑑賞昔珍瑰寶中首次展出的南青北白、遼銘文金銀盤、商銘文青銅爵杯，讓參觀學生從展品深入了解古代中國的社會生活面貌，並認識國家在科技、藝術、經貿方面的歷史演變。

▲ 清代 藍地緙絲龍紋吉服袍

▲ 唐代 三彩陶罐

▲ 商代 「子丙」銘文青銅爵杯

特設導賞 深入了解文物歷史

為了讓參觀學生更深入地了解文物的背景和歷史，是次展覽特設導賞活動，展品亦特設二維碼導賞服務，帶領參觀學生進一步了解文物的歷史背景和藝術價值，有助提升同學對中國歷史的興趣，推廣並傳承中華文化。

歡迎學校預約參觀：

日期：11月16日至11月25日期間

場次：1. 上午11:30 -下午12:15

2. 下午2:00 -下午2:45

3. 下午3:00 -下午3:45

地點：曾璧山（崇蘭）中學圖書館及117A室

報名：填妥並遞交網上報名表格 https://shorturl.at/mptP9

公眾人士可於11月24日及11月25日到校參觀，毋須預約。



(特約)