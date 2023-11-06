張氏一家︱雯雯第Ｎ次嗌離婚　疑有意放棄4名兒子

▲ 兩公婆關係時好時壞！

張致恒 (Steven)太太區燕雯（雯雯）在細仔出世後關係似有緩和，Steven積極搵錢養家，兩公婆更齊齊在YouTube拍片。

言猶在耳，日前雯雯又再次嗌離婚，更疑似有意放棄4名兒子，今次講到「似層層」。

張氏一家︱與張致恒齊返工搵錢養家？ 雯雯疑想請工人惹網民討論

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再次嗌離婚

她在個IG發限時動態：「我已經可以完完全全無顧慮咁講，我決定離婚，下一次就係可以POST簽紙一刻。至於小朋友，就交比社工同有關人仕決定去向。」

雯雯一直視幾名兒子為命根，即使以前多次嗌離婚亦沒有說過要放棄幾位兒子，故今次帖文一出令人嘩然！

至於Steven則出帖文為為男士保健品發文宣傳，令不少網民質疑離婚真確性。

▲ 雯雯又話離婚。

在情趣用品商店打工

而且，今日有報道指Steven現身情趣用品商店，更被發現他研究各種性商品，其後他接受傳媒訪問否認在店內消費，而是返新工任售貨員，又指一家6口，加狗狗，負擔很大，所以要落力搵錢。

他透露每周返六日，每日工作9小時，其實跟一般Sales無異，只是涉及性商品，向客人推銷時，初時會有尷尬感，但返幾日工後又覺得已年屆38歲，亦是4個小朋友的父親，所以克服心理障礙，並且日日準時返工。



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