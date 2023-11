【尖子攻略】IQ161巴裔少女英國會考奪33A*　讀書心得：放學必睡3小時

▲ 前途無限!

已移居英國、年僅16歲巴基斯坦籍少女奇瑪(Mahnoor Cheema)擁有高達161的智商(IQ),比愛因斯坦與霍金160更要高,她在英國會考GCSE應考34科,並在其中33科勇奪最高9分佳績(相等於改制前的A*)。她就歸功於自己的睡眠習慣,她表示「每天放學回家後會先睡3小時,晚間7點起床唸書,直到凌晨2點再繼續睡眠,因為她認為起床後讀書效率會更好。」

最新影片:

據外媒報導,Mahnoor在10年級自修應考英國會考GCSE的17科,並全部奪得最高的9分(相等於改制前的A*),今年夏天她再應考另外17科,有10科是在學校修讀,7科為自修,並取得16科最高9分及1科8分,即兩次考試合共應考34科,並在33科中取得最高9分。她的父母表示,女兒6歲就讀完哈利波特全集,11歲已能背熟牛津英語字典。Mahnoor也分享自己獨特的睡眠習慣,

放學後,我會先睡3個小時,因為我太累了,效率不高。然後我會在晚上7點起床,凌晨2點再度上床睡覺。我每天的最後一小時都會拿來彈鋼琴。

She studied for 24 GCSEs in her own time alongside the 10 she did at school and scored 33 nines and one eight, the equivalent of 33 A*s and one A/A*.

而她的一家都屬於高智商家族,父親是律師,14歲的妹妹是全國數學錦標賽冠軍,智商同樣高達161,9歲弟弟紀伯倫(Jibran)的鋼琴已達第四級。

對於智商高人一等的Mahnoor認為上學很輕鬆,「我只想要發掘我的全部能力,而且也真的對所有科目都感興趣,一直都很喜歡挑戰自己。」而現在她希望進入牛津大學攻讀醫科。她的母親認為,女兒的成就必須歸功於「基因、努力與堅持。」

由於Mahnoor通過英國高考(GCSE A-Level),可憑藉成績報讀各英語系國家大學,她今年9月以來已經參加4個考試,包括英語、海洋科學、環境管理與思維技能。她希望在完成目標後,能夠前往牛津大學攻讀醫學。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出!立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳