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【尖子攻略】IQ161巴裔少女英國會考奪33A*　讀書心得：放學必睡3小時

尖子教室 12:28 2023/11/06

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前途無限!

已移居英國、年僅16歲巴基斯坦籍少女奇瑪（Mahnoor Cheema）擁有高達161的智商（IQ），比愛因斯坦與霍金160更要高，她在英國會考GCSE應考34科，並在其中33科勇奪最高9分佳績（相等於改制前的A*）。她就歸功於自己的睡眠習慣，她表示「每天放學回家後會先睡3小時，晚間7點起床唸書，直到凌晨2點再繼續睡眠，因為她認為起床後讀書效率會更好。」

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外媒報導，Mahnoor在10年級自修應考英國會考GCSE的17科，並全部奪得最高的9分（相等於改制前的A*），今年夏天她再應考另外17科，有10科是在學校修讀，7科為自修，並取得16科最高9分及1科8分，即兩次考試合共應考34科，並在33科中取得最高9分。她的父母表示，女兒6歲就讀完哈利波特全集，11歲已能背熟牛津英語字典。Mahnoor也分享自己獨特的睡眠習慣，

放學後，我會先睡3個小時，因為我太累了，效率不高。然後我會在晚上7點起床，凌晨2點再度上床睡覺。我每天的最後一小時都會拿來彈鋼琴。

 

She studied for 24 GCSEs in her own time alongside the 10 she did at school and scored 33 nines and one eight, the equivalent of 33 A*s and one A/A*.

 

而她的一家都屬於高智商家族，父親是律師，14歲的妹妹是全國數學錦標賽冠軍，智商同樣高達161，9歲弟弟紀伯倫（Jibran）的鋼琴已達第四級。

對於智商高人一等的Mahnoor認為上學很輕鬆，「我只想要發掘我的全部能力，而且也真的對所有科目都感興趣，一直都很喜歡挑戰自己。」而現在她希望進入牛津大學攻讀醫科。她的母親認為，女兒的成就必須歸功於「基因、努力與堅持。」

由於Mahnoor通過英國高考（GCSE A-Level），可憑藉成績報讀各英語系國家大學，她今年9月以來已經參加4個考試，包括英語、海洋科學、環境管理與思維技能。她希望在完成目標後，能夠前往牛津大學攻讀醫學。

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責任編輯︰王明芳

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