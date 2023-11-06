【夜經濟】廟街陷「港人不逛旅客不訪」　旅發局任顧問救亡議員籲吸新血入行

▲ 記者上周五傍晚到廟街視察，發現人流疏落，約百米步行街僅20位遊客。（林宇翔攝）

廟街近年面臨老化，原定11月底推出的美食夜市，推遲至年底舉行，當局解釋細節仍在敲定中。據悉，政府緊急邀請旅發局正以顧問身份，助廟街商會研活化對策。記者上周五傍晚到廟街視察，發現人流疏落，約百米步行街僅20位遊客；有商販指近十多年生意已不景氣，疫情後更一落千丈。

有立法會議員批評廟街的商品「一啲都唔吸引」，建議港府從政策及經營資金上支援攤販，重發小販牌，吸引新人入行。當局稱適時會開放空置攤位供公眾申請；自10月20日起亦容許檔主申請轉售包裝食品和飲品，冀助廟街提升吸引力。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

昔日被喻為香港「平民夜總會」的廟街，早已風光不再，疫情過後更陷入「港人不逛、旅客不訪」的困局。為配合港府的夜經濟政策，商會原定11月底在佐敦道及南京街之間的廟街，長約100米路段兩旁將增設30檔美食攤檔，為期5個月，其中20個為熱食檔，當中逾半是廟街食肆檔戶；餘下檔口則售賣本地懷舊小食如缽仔糕、龍鬚糖等。

不過，當局上周透露，因項目牽涉很多細節問題，目前仍與販商討論中，故須延遲至12月才舉行。

商品不合時 准轉賣包裝食品

據本報了解，項目原本只由油麻地廟街販商商會主辦，及後港府邀請了香港旅發局以顧問形式，就該商會的構思提供意見，同時負責項目宣傳及廟街布置。

該商會主席陳錦榮透露，廟街售賣的商品不合時宜，食環署已准許檔主申請轉賣包裝食品和飲品，此後可出售手信類食物，如腐乳或辣椒醬等，冀為檔主覓出路。

他指有年老檔主無意繼續經營，街內約有50個空置攤檔，籲政府參照舊政策，以12萬收回牌照，改邀新血加入。

記者上周五傍晚到廟街視察，發現人流疏落，約百米步行街僅20位遊客，偶有人問價，卻甚少成交。每一百米、約30個攤檔便有一成未有營業，而商販普遍年過50歲；攤檔主要出售唐裝、字畫等具中國傳統元素的紀念品。

倡重發小販牌 提供復業資助

立法會議員江玉歡指，廟街老化「商品一啲都唔吸引」，外國客不覺得特色之餘，「本地人都唔去，長此落去只可以等死」，認為港府須制定長遠發展政策，亦應向受疫情重創的商販提供復業資助，「佢哋有穩定嘅環境、見到有前景，先會揼本經營。」

她又建議當局重發小販牌照，並物色具潛力的商販到廟街長駐；容許擺攤的形式多元化，「香港仲朝搭晚拆，制度太僵化嘞」；並降低擺攤入場門檻，「將攤檔分細啲、租期短啲」，讓更多年輕人有機會做生意。

食環署回覆本報查詢指，現時廟街小販所持的牌照只容許售賣乾貨，但為配合「香港夜繽紛」及提升吸引力，由10月20日起已接受攤販申請轉營售賣包裝食品和飲品。為讓公眾有機會加入小販行業，署方會適時開放申請小販攤位及牌照。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜