LV手袋｜780萬港元Speedy手袋上架預訂　創作總監親解因乜值咁貴？

▲ LV男裝創作總監Pharrell Williams親力親為做品牌男裝的生招牌。（網上圖片）

Louis Vuitton今個男裝秋冬系列由客席設計師KidSuper主理，但品牌的宣傳攻勢已全面投放於在明年春夏身上，皆因男裝創作總監找來了歌手兼多媒體創作人Pharrell Williams，而且不少產品已經提早出閘，當中的話題作一定是他早前手持出席大場會的Millionaire Speedy手袋，該手袋索價$780萬港元（100萬美金）﹗已經在網上開始接受訂購。

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為了宣傳自己的設計，Pharrell Williams的而且確出心又出力，既做設計，在時裝展上又邀請到Beyonce和Rihanna同場出現，甚至時裝展後自己唱歌做埋表演嘉賓，這一個創作總監那裏去找？

▲ Pharrell Williams出席Kenzo時裝展拿著Millionaire Speedy，巴黎治安不好，他四周當然有著保鏢。（圖片upscalehype ig）

鱷魚皮+黃金+鑽石

而最近他出席公開場合，都會拿上一個黃色的Speedy手袋，大家不要小覷這個大家見慣見熟的LV手袋，原來這個手袋名為Millionaire Speedy Handbag，袋身用了鱷魚皮製造，此外，拉鏈用了黃金鑄造，而手袋上的LV鎖釦滿佈鑽石。

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這袋子於兩日前正式開放預購，全屬MTO人手訂製（Made to Order），備有黃、紅、綠、藍和啡，5 種顏色選擇，訂購100萬美金﹗亦即是約780萬港元，不知道本地又有哪一位富豪可以一擲萬金眉也不皺訂購呢？

記者：何偉雄