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Samsung十年啟發香港學生創意 召集全港學生 「童」心共建可持續未來

特約 00:00 2023/11/07

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

Samsung香港董事總經理趙依音表示，品牌一直在產品和包裝物料上努力實現 2025年零堆填目標，希望未來有更多年輕人接棒，以科技創造永續生活。

Samsung一直相信STEM（科學Science、科技Technology、工程Engineering及數學Mathematics）是可以把各種挑戰迎刃而解、帶來改變、實現更璀璨未來願景，並為未來領袖賦予各種所需技能的「superpower」。因此，在2010年便首次舉辦Samsung Solve for Tomorrow，並於2013年將這個學界科技比賽帶到香港。在過去十年，啟發了數以萬計的香港學生為各種社會議題出謀獻策。

Samsung Solve for Tomorrow 2023以「十載共『童』無窮想像，一起創造可持續未來」鼓勵學生參考由聯合國可持續發展峰會於 2015年提出的17項聯合國可持續發展目標（SDG），包括消除貧窮、飢餓、性別歧視與不平、潔淨水資源、關注氣候及生態危機等，合力實現長遠而宏大的永續生活目標。

Samsung以身作則推動可持續發展

可持續發展愈來愈受各個國家和地區的企業關注。事實上，Samsung一直把可持續發展放到業務發展的核心部份，以創新科技創造可持續未來。當中包括矢志在2050年前實現全公司零碳排放，例如在南韓水原的Samsung Digital City，已設有自身的污水處理設備，以及高達42,000平方米的太陽能發電板；在產品生產的價值鏈上逐步減少碳排放。

另外，在產品方面，Samsung亦積極推行循環經濟，在智能手機產品使用回收物料、採用環保包裝，以及藉著提升產品耐用度和保持軟件升級以延長產品壽命；以Samsung Wallet等技術，減少交易時耗用的紙張；以及協助用戶以負責任方式處理回收的智能手機及電視，大大減少對環境的影響。由此可見，Samsung在可持續發展中不遺餘力。因此，Samsung 特意在Solve for Tomorrow十周年之際，把題目定為聯合國可持續發展目標，讓更多人明白可持續發展對社會發展的重要性。

以培育創科人才為己任

「作為市場領導者，Samsung致力啟發別具才華的年輕一代，並以各種科技創新協助他們創建更美好的社會，這正是Samsung一直在全球各地舉辦Solve for Tomorrow的原因。」Samsung香港董事總經理趙依音說。比賽更為參賽學生舉辦各式各樣的工作坊，涵蓋設計思維、協作及表達技巧、影片拍攝、機械模組化設計，以及編程語言，讓比賽成為一場學習和進步的歷程。

截止報名日期
2023年11月10日

報名及詳情：
www.samsung.com/hk/offer/solvefortomorrow2023

作品提交日期
2023年12月8日下午6時前

參賽資格
全港小學及中學生，採用隊制形式（每隊3至5人），隊員必須就讀同一學校，每間學校派出的隊伍數目則不設限制，比賽歡迎不同級別的同學組隊參加。

獎項
設有「小學組」及「中學組」，均設冠、亞、季及殿軍，以及優異獎6名，獎金獎品總值超過26萬。

十年賽事培育創科人才

Samsung現已在55個國家及地區舉辦Solve for Tomorrow，務求藉著比賽把學生變成善用STEM改變世界，創造更好未來的「STEM Superhero」。過去十年，Samsung Solve for Tomorrow亦啟發了數以萬計香港學生，有不少參賽者在大學繼續修讀應用科技專業學科，並在畢業後投身創新科技行業。例如在2019年冠軍得獎者Utsav Raj完成學位後，便於銀行擔任網絡安全及自動化工程師；另一位同樣於2019年比賽得獎者陳逸政同學則正於大學修讀數據科學，並在科技公司實習，繼續以科技及創意推動社會和企業發展。

陳逸政同學選擇修讀數據科學，並正於科技公司實習。

Utsav Raj在銀行擔任網絡工程師。

（資料由客戶提供）