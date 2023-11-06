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TVB離巢潮丨由舞者轉型做演員離巢外闖　麥秋成被老婆湯怡收服做暖爸

娛樂 12:55 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

麥秋成宣佈離巢！

日前，歌手洪卓立宣佈跟劉沛蘅（Hillary）分手，情路似乎有點崎嶇，反之舊愛湯怡跟麥秋成組織幸福三口之家。

成功由星級排舞師轉型當演員的麥秋成，日前於IG不經意透露已離巢TVB，事緣他跟網民於IG進行「你問我笞」時，期間有人問：「你有一排無響愛回家出現啦！」他即回答道：「我跟電視台沒有合約了，喺唔同嘅平台再遇大家。」

對於老公離巢外闖，湯怡對媒體稱無論老公做甚麼決定，身為太太的她都會支持，她更笑稱希望跟老公於跳舞方面合作，由於她手腳不協調，若老公可以教曉她跳舞，那就相當成功。

宅男女神丨林明禎Juliana兩大女神同場　湯怡慰問舊愛洪卓立【多圖】

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【美麗戰場】麥秋成曾與蔡思貝拍拖閃婚湯怡　任《造星》導師轉大台當「TVB御用賤男」

被湯怡讚湊女叻

低調宣佈離巢的麥秋成，於剛過去的周日做湊女公，見他於IG限時動態分享抱著愛女的相片，當中發帖文寫道：「阿女，似乎爸爸要練大隻D。」原來他帶女兒上唱遊班，享受親子樂。

過往緋聞多多的麥秋成，婚後似乎被妻女收復，樂於做湊女公的他獲太太讚揚是「神隊友」，照顧女兒有一手。她曾經於活動上分享說：「一開始都有點『雞手鴨腳』，但現在他可以照顧女兒一整天，帶她玩耍、洗澡、出街、上學。」

兩年前，麥秋成奉女成婚，外界曾不看好他跟湯怡的婚姻，估不到花弗的他近年變成暖爸！

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【夫妻放閃】湯怡麥秋成連體嬰鴛鴦戲水晒恩愛　閃婚生女曾被外界睇死離婚收場

由舞者轉當演員

麥秋成於2000年開始當舞蹈員，及至2003年，他成為郭富城常用舞蹈團隊，其後跟Twins、徐小鳳、陳奕迅、容祖兒、莫文蔚、林子祥等合作，成為星級編舞師，另外麥秋成曾經憑《狂舞派》獲《第50屆台灣金馬獎》的「最佳動作設計」的提名。

自2019年10月起，麥秋成轉戰電視圈，簽約TVB成為旗下經理人合約藝員，曾任《聲夢傳奇》的舞蹈總監，後來更嘗試拍劇。2021年，他加入《愛．回家之開心速遞》劇組，飾演「風少」陳浚霆店舖的員工「汪冬成」，自此開始轉跑道當演員。

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另外，於《美麗戰場》裡，麥秋成跟唐詩詠演一對滿有心計的夫婦，於《異搜店》的賤格大哥角色也令人留下形象。

直至2021年9月，麥秋成跟無綫由經理人合約改簽基本藝人合約，《再見·枕邊人》是他離巢前的作品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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