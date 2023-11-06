新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】

▲ 前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）有新動向！

前TVB財經主播孫雪祺（Gigi）早前宣布離巢，與TVB結束5年的賓主關係。曾揚言有意轉型當KOL的Gigi，最近在IG公布新動向，也就是她參加央視節目《主持人大賽》，更形容自己是夢想成真！

Gigi早前在離巢後「大解放」，在IG上分享身穿吊帶裙的短片、黃色比堅尼的靚相，但比堅尼靚相最近就「彈出彈入」，莫非與她參與央視節目有關？

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孫雪祺登央視

在昨日（11月5日），Gigik在IG宣布參加央視節目《主持人大賽》，她寫道：「堅持夢想的美好，不只在於享受過程，更在於實現的這一天，感恩2023的夏季。」

相中的她以白色套裝配曲髮造型，大展成熟美，也未有騷出事業線。

該節目也在昨晚8時在CCTV-1首播，她在IG撰長文分享感受：

終於有一天可以在央視的舞台上，這樣介紹自己：

「我是主持人孫雪祺」❤️



參加節目錄製是非常獨特的體驗，從全國初試到複試，四次往返北京和香港，度過了無數個寫稿、改稿、試妝的日日夜夜，但能從數千人走到最後的全國前60名，已經足夠幸運啦😉



這次發揮經驗優勢，講了一個香港財經的主題，三分鐘的時間能表達的實在有限，而且為了融入我的蹩腳廣東話也是絞盡腦汁🤣還是有太多不完美的地方，但有幸收穫了很多觀眾的鼓勵和支持

（完整視頻在最後）



回想自己自小熱愛語言藝術，愛觀察這個變化的世界，夢想成為一名記者和主持人，雖然這條路也無比曲折，但感謝香港，感謝每一個我工作過的傳媒機構，給我無數次機會，一步一步拿起話筒走上舞台。



再次感謝這個美好的夏天，我實現夢想啦！

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性感相「彈出彈入」

有傳媒發現Gigi曾把自己身穿黃色比堅尼的旅行帖文刪去，令其IG帖文只剩下230則。但在今天（11月6日）近12時再翻查Gigi的IG，黃色比堅尼相則「重見天日」，其IG帖文總數變回233則。

或者Gigi一度把性感旅行相刪去，是曾擔心影響專業形象？

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從記者到主播

畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士的Gigi學歷高，畢業前的她曾於2012年至2013年擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年，她正式加入TVB成為財經記者，先後主持《普通話新聞報道》、《普通話財經消息》、《普通話天氣報告》、《交易直播室》及《財經演義》等節目。除了是財經組記者及主播外，她亦兼任天氣主播。

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被封翻版陳瀅

Gigi謙稱自己只擁有普通身材，對於被封為「翻版陳瀅」表示受寵苦驚，有感自己跟明星有很大差距。

她曾於IG回應：「Thanks! 一直覺得自己好普通，唔敢講似邊個女明星，謝謝大家關注。」

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