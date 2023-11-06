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【活化廟街】檔販：疫後生意減半 「擺檔過日神」　市民倡引龍頭品牌提高人氣

社會 12:29 2023/11/06

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檔販指疫後生意減半 「擺檔過日神」，市民倡引龍頭品牌提高人氣（林宇翔攝）

廟街不少檔販指疫情後生意一落千丈，日均生意額由最高4位數跌至現時數百元，跌幅超過一半，故十分支持當區活化，加入新攤販，為廟街帶來新氣象，預可帶旺人流，令生意興旺。

另有港人認為廟街早已失去吸引力，支持活化當地，又認為以美食為主題吸客，須靠龍頭品牌牽頭加入，製造熱話才可吸引客人，並建議增設文創區；有馬來西亞旅客認為，本港懷舊美食具號召力。

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售賣中國傳統服飾的攤販梁小姐指，在廟街工作40多年，2021年抽中了固定小販牌照，每年牌費約7,000元，疫情期間政府豁免3年費用。她指近10多年廟街生意已不景氣，疫情令情況惡化「直情無人行」；疫前每日生意數百元至1,000多元，現時每日最多數百元，有時數十元，甚至沒有收入，「擺檔志在過下日神，搵餐下午茶」。

她支持舉行活動吸引人流，亦不反對廟街引入新販商，「佢有佢做，我有我做」，最重要人流暢旺，有生意做；又指疫情過後來貨成本漲，每件加價數元至十多元不等。

挺引新販商 辦美食街增人流

余小姐的攤檔主要售賣行李箱，由5年前開始擺攤；指現時人流及生意十分差，每日僅做數百元生意，故對籌辦美食街活動感興奮，預計客量會增加，對銷情有幫助。她又歡迎新攤販加入，可為廟街帶來新氣象，但現時已賣開行李箱，無意再賣包裝食品。

食肆負責人Ming姐稱，難估美食街對生意有多大幫助；惟批評港府一面大力推動夜經濟，一面食環署卻對阻街嚴厲執法，導致生意難做。

籲設文創區 社媒加強推廣

首次來港的馬來西亞旅客Joyce指，廟街充滿中國傳統文化氣氛，具有香港特色；對懷舊美食感興趣，認為雞蛋仔、中式糕點等對旅客有吸引力，預計美食街可以吸引大批顧客。她又稱，透過小紅書認識廟街，認為社交媒體對年輕人有影響力，建議港府多投放資源在相關平台推廣。

在油麻地果欄工作多年的港人李小姐表示，十多年前已覺得廟街中的商品沒有吸引力，每次行都只是經過，「賣咗十幾年都係I love HK嘅T-shirt，一啲變化都無」。她認為舉行美食街最重要引入龍頭品牌，食品具噱頭能創造話題，便可以吸引人流，帶旺其他小店或知名度低的攤檔。

她認同當局應再發放小販牌照，為廟街帶來新動力，認為售賣文創手作對旅客及市民都有吸引力，即使價格較高，但只要產品具創意且質素好都會買，舉例果欄貨品集中且新鮮，在旅客間建立口碑，即使價格不便宜，每逢中秋節、春節前夕人流依然絡繹不絕。

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記者：陳麗娜

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