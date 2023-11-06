家庭關係丨嫲嫲咬定1歲半孫偷錢　爸爸不滿孩子被屈一舉動被讚霸氣

▲ 台媽1歲半的小孩被奶奶屈偷錢，作為父母梗係嬲啦！(《bb來了》劇照)

不少雙職家長都會把孩子交給長輩照顧，但父母與長輩之間難免出現衝突。有台媽日前在網上發文，抱怨奶奶一口咬定1歲半的孫仔偷了2000新台幣（約500港元），老公不滿兒子被屈，嬲爆隨即揞錢給奶奶，並把孩子抱走，決定以後不會再把孩子帶回給兩老看顧。

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該名台媽日前在Facebook的「毒姑九賤婆媳討論區」發文，稱自己是雙薪家庭，有一對1歲半的龍鳳胎，通常都是他與老公輪流帶小孩，間中也會請市場賣菜的老爺奶奶或娘家幫忙看顧。

有一天，台媽請示老公向老爺奶奶說幫忙看顧一下小孩，對方馬上答應，當日奶奶來電說「孩子偷錢」，於是兩夫婦下班後趕去接孩子，順便了解事情，

我們一到家，奶奶就很大聲斥喝我說：你孩子小小年紀不學好，學偷錢?

台媽反問奶奶，孩子才1歲多，怎會懂偷錢？奶奶聲稱全家都知道她把賣菜賺到的錢放在房間的衣櫃裡，回家之前點過金額是對的，豈料洗澡後再點算就發現少了2000元。

台媽質疑是否老爺拿去買東西，但老爺表否認，並解釋要拿錢都會跟奶奶說，奶奶仍堅持是小孩做，

市場回來家裡只有兩個孫子跟你爸，不是你爸，那就是孫子偷的。

台媽與丈夫聞言大感氣憤，他們根本不相信1歲半的孩子懂得偷錢，丈夫立即拿出2000元給奶奶，並告訴奶奶以後不會把孫子帶回來給她看顧，接著就帶妻兒離開。

網民轟奶奶腦袋有問題

貼文一出，即掀起熱議，網民意見一致不相信1歲半的小孩會偷錢，有不少網民認為真兇是老爺，「不想顧孫子直接說！不要栽贓！」、「1歲半連自己好好吃飯都還不穩定，他會知道錢是什麼東西嗎？」、「一歲半的只會吃錢和撕錢，不會偷錢啦」，「阿公花掉不敢承認」。

不少網民大讚台爸做得好，並想知台媽一家後續是怎樣，她表示奶奶說他們心狠，放下兩千元是什麼意思？她不是要跟他們拿錢，錢不見就算了，她是要他們夫妻倆好好教育孩子，

1歲半跟我說教育？講那些話會看不下去的，我們都已讀沒有回。不管今天錢是去那邊，被偷也好，誰拿走也好，就是不要對孩子說偷這字眼，多難聽啊。

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責任編輯：王明芳