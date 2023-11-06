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眼睛健康丨眼睛痕癢可能是3大疾病先兆?　醫生揭5大成因及改善方法

都市病 12:56 2023/11/06

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眼睛痕癢可能是3大疾病先兆?　醫生揭5大成因及改善方法。

不少都市人對眼睛痕癢常掉以輕心，但有醫生便指除了外來環境刺激外，亦可能是3大疾病先兆，包括過敏性結膜炎、乾眼症及眼瞼炎；警告若眼癢伴隨疼痛、視力變化、強烈的紅腫，便更應儘快求醫。

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台灣胸腔重症科醫師黃軒，近日在Facebook發文指，眼睛發癢，也被稱為眼部瘙癢，是一種非常常見的問題，可能會引起極大的不適。這種感覺可以從輕微的刺激到強烈的抓眼睛的衝動。至於當中成因，他指分為外內，外來因素常見為受隱形眼鏡刺激或不正確使用，或者環境因素影響，如暴露於煙霧、風、化學物質或過量的陽光中；內在則可能涉及身體問題，常涉及以下3大層面:

  • 過敏：對花粉、塵蟎、寵物皮屑或某些食物的過敏反應可能會引起眼睛癢。這通常與過敏性結膜炎有關，結膜炎是眼瞼組織發炎。
  • 乾眼症：這種情況發生在你的眼睛不產生足夠的淚液進行潤滑，導致乾燥、癢和不適。
  • 眼瞼炎：眼瞼的炎症，通常由皮膚疾病或細菌感染引起。

黃軒指與眼睛癢相關的症狀，除了癢的感覺，患者可能還會經歷其他症狀，如：紅腫腫脹、眼淚汪汪、對光敏感、視力模糊及灼燒感。他指症狀一旦變得嚴重（如疼痛、視力變化、強烈的紅腫），那就該去看醫生了。醫生會根據患者眼睛癢的原因，開出更強的藥物，如皮質類固醇或免疫抑制藥。

至於在家一旦出現眼睛癢的問題，應該如何處理? 黃軒指有5大方法，常見如冷敷、眼藥水、抗組胺藥、避免過敏及勤洗手。

1. 冷敷：將冷毛巾應用於你的眼睛可以幫助減少發炎症狀和癢的情況。
2. 非處方眼藥水：潤滑的眼藥水或人工淚液，可以提供乾燥和癢的緩解。
3. 抗組胺藥：如果你的眼睛癢是由於過敏，這些藥物可以幫助。它們經醫師評估，可以以口服形式或眼藥水形式提供。
4. 避免觸發因素：如果你知道是什麼引起了你的眼睛癢（例如，寵物皮屑、花粉），嘗試避免接觸。
5. 良好的衛生：經常洗手，並避免觸摸你的眼睛可以防止刺激。

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責任編輯：羅嘉欣

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