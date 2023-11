女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照　宣布做人妻：Say yes to my love

無綫小花何依婷宣布「封盤」!早前她被網民野生捕捉,發現與一名神秘男子現身廣州拍拖參觀展覽。

其後,被問到斷正拍拖一事,她向TOPick大方承認與對方相戀了一段時間,大讚男友三大優點:「善良、風趣、EQ高。」

早前何依婷更指與男友有共識向結婚方向前進:「咁我年紀都唔細啦,仲有4個月就奔3喇。喺呢個階段做呢件事都係好正常。大家都好坦然去面對呢件事。」

言猶在耳,今日(11月6日)她在社交網宣布結婚,大讚與男友在巴黎拍的婚照,

:「巴黎第一次來的時候 我還是個學生

在懵懂的年紀

喜歡上這座浪漫的城市

也許下了願望

將來要和我愛的人再去一遍

謝謝你 一直把我捧在掌心裡

謝謝你 讓我夢想成真

Say yes to my love, my best friend and my soulmate」