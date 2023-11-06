女神封盤丨何依婷晒與男友巴黎婚照　宣布做人妻：Say yes to my love

▲ 何依婷宣布結婚！

無綫小花何依婷宣布「封盤」！早前她被網民野生捕捉，發現與一名神秘男子現身廣州拍拖參觀展覽。

其後，被問到斷正拍拖一事，她向TOPick大方承認與對方相戀了一段時間，大讚男友三大優點：「善良、風趣、EQ高。」

早前何依婷更指與男友有共識向結婚方向前進：「咁我年紀都唔細啦，仲有4個月就奔3喇。喺呢個階段做呢件事都係好正常。大家都好坦然去面對呢件事。」

言猶在耳，今日（11月6日）她在社交網宣布結婚，大讚與男友在巴黎拍的婚照，

：「巴黎第一次來的時候 我還是個學生

在懵懂的年紀

喜歡上這座浪漫的城市

也許下了願望

將來要和我愛的人再去一遍

謝謝你 一直把我捧在掌心裡

謝謝你 讓我夢想成真

Say yes to my love, my best friend and my soulmate」



而她手戴上的巨鑽亦引人關注，不過不少網民對女神宣布「封盤」感傷心！

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問到突然宣布喜訊是否奉子成婚？何依婷接受TOPick訪問否認，並指婚照是數個月前在巴黎拍攝，表示與未婚夫自拍拖後一直朝着結婚方向，絕對有計劃進行。

她透露未婚夫在香港求婚，求婚過程令其很感動：「他很有心思將場地佈置，之後更約了大家的朋友見證，當時我腦海一片空白，也非常驚喜，估不到他會這樣做，感謝他那麼有心準備。」

談到二人拍拖似乎很短時間，那麼快便認定對方？依婷說：「我們認識了很多年，大家一直是好朋友，經過很長時間的了解和相處，發現大家十分夾，性格很好，所以便決定在一起，而且，他很快令我發現可以與其一起組織家庭的人。」

她續讚未婚夫優點多多：「他從來不會發脾氣，EQ很高，即使情侶間遇到問題，他是會與我一起解決問題，而不是吵架，這點是我十分欣賞的，所以我們相處得很舒服。」

提到何時正式拉埋天窗？她說：「我們還計劃中，應該不會在香港舉行，計劃下年在外地舉行，亦不會大排筵席，不過應該會在下年農曆新年前與親戚朋友吃飯。（婚後計劃生小朋友?）順其自然，我們很隨緣。」

依婷又表示婚後會繼續其演藝事業，又指絕不會放棄，並表示未婚夫也十分支持她擁有自己事業。

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記者：陳曉柔

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