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黃心穎家姐丨黃心美再嫁豪門夢碎零怨言　Join心穎「度蜜月」騷水著姊妹情深【多圖】

娛樂 14:12 2023/11/06

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熱門 中一面試 羅密歐與祝英台 名校專區 白日之下 區區有好校 新手爸媽 新聞女王 MIRROR

黃心美與胞妹黃心穎姊妹情深。

黃心穎日前與RubberBand成員「泥鯭」黎萬宏結婚，剛榮升為人妻的她，因一張與反轉了的獨角獸同框照，相中她掩着口大笑，引起網民無限聯想。

皆因獨角獸是昔日好姊妹、前度馬國明未婚妻「靚湯」湯洛雯的最愛，有網民認為獨角獸水泡代表着靚湯，覺得黃心穎意有所指。

泥鯭太太丨黃心穎當人妻後首晒水著　照片被指暗示湯洛雯惹熱議

 

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相片似攝於外地，疑為心穎蜜月之旅，而一向姊妹感情深厚的大家姐黃心美亦有同行。

昨日（11月5日）在社交網站分享了水著照，相中的黃心美穿上一件頭泳衣，與姪女一同坐在獨角獸水泡上，畫面溫馨。她向來視胞妹的子女如己出，不時分享與姪仔姪女們的照片，十分疼錫他們。

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主力司儀工作

現年41歲的她畢業於英屬哥倫比亞大學畢業，天生麗質，早在加拿大溫哥華生活時已被發掘當電視台的節目主持，她亦曾參加歌唱比賽。

在2006年，黃心美回流返港簽約東亞唱片當歌手，但卻被派往電視台當娛樂主播，後來被now寬頻電視看中當主持，後來當上ViuTV藝人，可說是該台開國功臣之一，包括曾主持首屆《全民造星》。

直到2018年11月離開ViuTV，現時仍以自由身藝人身份工作，主力當司儀工作。

2019年「安心事件」，不但黃心穎形象插水，連身為家姐的心美也受連累。當時因為心穎離開香港避風頭，作為娛圈中人的心美已不時要代妹回應傳媒。

黃心美主力當司儀工作。（IG圖片）

幾乎再嫁豪門

黃心美在2010年與台灣人Thomas結婚，可是後來因兩人時常分隔兩地導致感情轉淡化，最終在2015年離婚。

在2017年，她被指與百億富豪馬清偉跟藝人薛芷倫兒子Justin（馬桂烽）拍拖，當時心美不時於IG上發布男友視角甜蜜相，但每次相中只有心美樣子，從未公開過男友樣貌。

可是有傳因為「安心事件」連累黃心美包括曾結婚的情史常被報道，因此影響心美與男友感情，再加上男方家人阻止，由此分手收場，情變傳聞後，她亦沒有放男友視覺照片。

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被「安心」影響零怨言

同時，因心穎形象負面令心美失去不少司儀工作，在2020年，心美出席公開場口也承認收入較之前少三分一，但一向與妹妹感情要好的心美沒怪責細妹，直言收入夠生活便可以，更稱：「冇嘢做咪慳啲使。」

當時受訪，心美還表明屋企人「冇所謂拖唔拖累」，並力撐心穎稱：「千錯萬錯佢都係我妹，你哋想我可以點樣？我嘅立場係呢世都不離不棄。」實在是位好家姐。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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