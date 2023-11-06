腸道健康｜男子間中胃痛揭十二指腸生5cm腫瘤　醫列3大不明顯症狀

▲ 台灣一名60歲男子間中胃痛，進行檢查後發現十二指腸長了一個5cm腫瘤。

許多人都有胃痛的毛病，一旦輕忽隨時引發更嚴重的問題。台灣有胰臟科醫生分享病例，指一名60歲男子偶爾胃痛，結果抽血檢查後發現腫瘤指數稍微升高，再進一步進行檢查，才終於知道原來十二指腸中長了一個5cm大小的腫瘤。他亦列出十二指腸、膽管、胰臟等器官生腫瘤的3大症狀，但就坦言都不明顯。

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台灣胰臟科醫生林相宏近日在Facebook專頁發文，表示該名60歲患者平日身體並無不適，只是偶爾會感到「胃部痛一下」。之後男子決定進行抽血檢查，意外發現腫瘤指標Ca199稍微升高，從小於37的正常值升至53.7U/ml，因此進一步檢查，結果透過內窺鏡發現十二指腸中被稱為「壺腹」的位置長了一個5cm的腫瘤，於是趕緊轉介接受手術治療。

林相宏解釋，壺腹其實是十二指腸、膽管及胰臟的交會處，而這幾個器官產生腫瘤的症狀都不明顯，他就列出以下3個可能會出現的症狀：

黃疸，腫瘤會阻塞膽汁分泌，導致小便變深色、臉色發黃

貧血，腫瘤容易潰瘍造成微量出血，不過血便或黑便的情況並不易察覺

腹痛，但大多只是輕微悶痛、脹氣

那麼腫瘤指數異常是否等於患癌？林相宏就引述大型研究，指出就算腫瘤指標升高，最後得到胰臟癌的機率僅為0.9%，而即使是胰臟癌的病患，指數上升的比例也只有80%，因此無需太過緊張。但如果指數持續緩慢上升到超過100，就需要多加留意。

林相宏最後又提醒，要在早期診斷出膽管、胰臟、壺腹相關的腫瘤，還是要靠內窺鏡及超聲波。內窺鏡可以直視壺腹和十二指腸，直接看到、切片，最為準確；而超聲波則可以掃描膽管和胰臟，所有的壺腹周圍的癌症都能一次過檢查。他強調，壺腹周圍的癌症有時很難區分來源，因此進一步進行影像檢查非常重要。

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責任編輯：羅嘉欣