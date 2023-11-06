尖子透視︱曾遭生父趕走露宿街頭3個月　20歲少女視學業為寄託發奮考入牛津

▲ 20歲Chloe發奮考入牛津改寫命運。

成長於破碎家庭，遭父親趕出家門流離失所，年僅20歲的英國少女不但沒有放棄生命，反視學業為寄託，發奮考入牛津大學，憑著堅毅改寫自己的命運。

英國20歲少女Chloe Pomfret，在5歲時因父母酗酒和濫藥問題，被送往寄養家庭，她遇到非常寵愛她的寄養父母，她形容那3年時間是她人生最美好的時光。然而，到8歲時Chloe需要回家與生父同住，家庭關係沒有好轉。

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在11歲時，父親把Chloe送到爺爺家中，爺爺患有癌症，但爺孫關係甚好，她在努力讀書之餘，亦會照顧爺爺，而爺爺也總在她身邊，無論她想做甚麼，爺爺都會支持。可惜，爺爺在2019年離世，享年84歲，Chloe形容，當時她的世界崩潰了，

在我去學校前，我坐在醫院的扶手椅上和他聊了5分鐘，那是我們最後一次告別。

▲ Chloe發奮考入牛津大學，憑著堅毅改寫自己的命運。（facebook圖片）

最終，Chloe搬回去跟爸爸同住，惟父女關係很快破裂，父親更在她16歲把她趕出家門，導致她流離失所足足3個月，試過在醫院急症室、車站，甚至街頭睡覺。這導致她情緒低落，甚至有自殺傾向，「覺得我永遠找不到任何地方居住」。

慶幸，學校沒有放棄Chloe，為她找到志願機構暫住宿舍，她獲得幫助後，不但更努力學業，更亦決定回饋校方，為弱勢學生補習。當Chloe預備A-Level時，她收到暫住宿舍通知，她的兩年居住期限將到，若她考不到大學，就要再次面對居住問題。

她在去年收到牛津大學的有條件取錄通知，若考獲3A便可入讀，然而她不幸失手，只考獲1A2B，正當以為無望入牛津時，她發現自己可以特別健康或家庭理由，申請成績覆核，覆核後有足夠分數，終成功入讀牛津大學人文科學（Human Sciences）。

▲ 她希望以自身經歷幫助別人。（facebook圖片）

Chloe現時是牛津大學志願組織Class Act的聯合主席，為基層學生及有家庭問題的學生提供支援。她希望繼續幫助和支持與她有類似背景的人，並表示她能到幸運，能克服所面對的挑戰。

當我回想過去，是可怕的經歷，但它教會我很多東西，使我變得有韌性和獨立，而且可以利用我的經歷幫助別人。

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責任編輯︰王明芳